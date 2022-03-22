Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rutte'nin basın toplantısına Hollandalı gazetecinin eli cebinde soru sorması damga vurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rutte'nin basın toplantısına Hollandalı gazetecinin eli cebinde soru sorması damga vurdu

22.03.2022 19:59

Hollanda Başbakanı Rutte, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Ancak basın toplantısına Hollandalı gazetecinin, Mark Rutte'ye eli cebindeyken soru sorması damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında söz verilen Hollandalı bir gazetecinin görüntüsü ise dikkat çekti.

ELİ CEBİNDE SORU

Hollanda Başbakanı Rutte'ye Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaması hakkında ne düşündüğü soran Hollandalı gazetecinin elinin cebinde olması gözlerden kaçmadı.

"TÜRKİYE İKİ ÜLKEYE YAKIN NADİR ÜLKELERDEN"

Rutte ise Hollandalı gazetecinin sorusuna, "Türkiye yapabileceği her şeyi yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Hem Putin hem de Zelenski'yle teması olabilen bir ülke. Rusya'nın saldırganlığını alenen kınadı. İki ülke ile de muteber bir rolü var. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden. Bu sebeple de Türkiye'yi bu yolda desteklediğimizi söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu her iki ülkede girişimini sürdürüyor. Biz bu çabaları destekliyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rutte'nin basın toplantısına Hollandalı gazetecinin eli cebinde soru sorması damga vurdu

"TÜRKİYE'NİN ÖZEL SEBEBİ VAR"

Rutte sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Bombardıman, misket bombaları ve bunların masum mağdurlara yöneltilmesi devam ediyor. Bu yüzden de Rusya'ya yaptırımlarla baskı uygulamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Ukrayna'ya kendisini savunması için silah tedarikiyle bu baskıyı uygulamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda insani yardıma devam edeceğiz. Uçuşa yasak bölge veya NATO'nun asker göndermesi bu bizi doğrudan açık bir itilafa sokacaktır ve dolayısıyla mümkün değildir. Türkiye BM yaptırımlarını uyguluyor. Türkiye'nin burada coğrafi konumu sebebiyle özel bir konumu var. Tabii ki Suriye'deki angajmanı sebebiyle. Türkiye'nin tüm yaptırımlarını uygulamasını arzu ederiz ancak Türkiye'nin şu anda liderlik rolü oynamasından memnunuz."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rutte'nin basın toplantısına Hollandalı gazetecinin eli cebinde soru sorması damga vurdu - Son Dakika


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