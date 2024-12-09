Cumhurbaşkanı Erdoğan'la torununun diyaloğu gülümsetti: Kendini takdim etsene oğlum - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la torununun diyaloğu gülümsetti: Kendini takdim etsene oğlum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununun Gaziantep Buluşması'nda söz alması üzerine ortaya gülümseten diyaloglar çıktı.

09.12.2024 14:03  Güncelleme: 14:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep ziyaretleri kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'a sürpriz ise torunundan geldi. Bilal Erdoğan'ın 11 yaşındaki oğlu Ali Tahir mikrofonu eline alıp dedesine teşekkür etti.

DEDESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sayın Cumhurbaşkanım, benim aslında bir sorum yok" diyerek söze başlayan Ali Tahir, "11 yaşında bir genç olarak bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ TAKDİM ETSENE OĞLUM"

Torunun sözlerinden söze devreye giren Erdoğan, "Kendini takdim etsene oğlum" dedi. Torununun yalnızca ismini söylemesi üzerine "Soyadın ne?" şeklinde bir soru yöneltti.

"SİYASİ TECRÜBE KAZANMIŞ OLDUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kulağına eğilerek bir şeyler söylemesinin ardından Ali Tahir, "Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum" dedi. Bu sözler üzerine salonda kahkaha tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la torununun diyaloğu gülümsetti: Kendini takdim etsene oğlum

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Politika, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la torununun diyaloğu gülümsetti: Kendini takdim etsene oğlum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tarık yücel:
    Sen teşekkür edersin tabi sana akıyor bütün maddi manevi destekler. gidin herhangi bir okula sorun öğrencilere bakalım onlar ne ediyor size.... 48 20 Yanıtla
  • McA !:
    Maşallah çocuk nekadar temiz yüzlü Allah şansını bahtını açık etsin. boğazından haram lokma da geçmese bari 33 14 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Bilal erdoğan gibi uyarmak gerekiyor. Bilal e anlatır gibi 28 6 Yanıtla
  • Gürkan:
    Salonda zaten karşıt biri olamaz ya torun olur yada yalama yani yapacak bir şey yok. Karşıt biri bir şey soramaz neden mi Silivri soğuk. 19 9 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Bilale anlatir gibi ahahahahahahahah 11 7 Yanıtla
  • Hüseyin Çelik:
    Başkanım sizin servetiniz 77 nesile yeter rahat olsun torun Ben lise çağındaki çocuklarıma haftalık 200 er tl zorlana zorlana veriyorum 11 6 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Bi konuşmayan sen kalmıştın 9 5 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Ulan bütün ŞAKŞAKCILARI bir araya toplamışlar 7 3 Yanıtla
  • Ray Malifalitiko:
    Yanindaki çocugun başını okşicakti sonra kim olduğunu hatırladı 3 1 Yanıtla
  • Songül Biçici:
    maddi sıkıntı yok tabiki çocuğa ben yumurta alamıyorum 1 haftadır canı istiyor 0 1 Yanıtla
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