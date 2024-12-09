Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la torununun diyaloğu gülümsetti: Kendini takdim etsene oğlum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep ziyaretleri kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'a sürpriz ise torunundan geldi. Bilal Erdoğan'ın 11 yaşındaki oğlu Ali Tahir mikrofonu eline alıp dedesine teşekkür etti.

DEDESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sayın Cumhurbaşkanım, benim aslında bir sorum yok" diyerek söze başlayan Ali Tahir, "11 yaşında bir genç olarak bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ TAKDİM ETSENE OĞLUM"

Torunun sözlerinden söze devreye giren Erdoğan, "Kendini takdim etsene oğlum" dedi. Torununun yalnızca ismini söylemesi üzerine "Soyadın ne?" şeklinde bir soru yöneltti.

"SİYASİ TECRÜBE KAZANMIŞ OLDUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kulağına eğilerek bir şeyler söylemesinin ardından Ali Tahir, "Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum" dedi. Bu sözler üzerine salonda kahkaha tufanı koptu.