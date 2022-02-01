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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

01.02.2022 16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Başbakan Mikati'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Mikati'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikati, merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. - ANKARA

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Lübnan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika


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