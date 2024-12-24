Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan\'daki Dürzi lider Velid Canbolat\'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

AHMED ŞARA İLE ŞAM'DA BİR ARAYA GELDİ

Orta Doğu'da önemli bir aktör olan Dürzi lider Velid Canbolat, geçen Pazar günü yıllar sonra Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile başkent Şam'da bir araya gelmişti.

"REJİM SURİYE BİRLİĞİNİ BOZMAK İÇİN ÇALIŞTI"

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şara "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı" diye konuştu. Medyadaki görüntülerde çocukların, annelerin ve kardeşlerin yıllarca ayrı kaldığını söyleyen Şara, "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu" dedi. Şara, "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı" diyerek, Beşar Esad yönetiminin, "varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını" belirtti.

ŞARA'YI TEBRİK ETMİŞTİ

Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Ahmed Şara'yı Beşar Esad yönetiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.

1977'DEN BERİ PARTİNİN VE DÜRZİ CEMAATİNİN BAŞINDA

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü. Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, 46 yıldır bu görevini sürdürüyordu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi cemaatinin de en önemli lideri konumunda. Canbolat'ın babası Kemal Canbolat, 16 Mart 1977'de kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi tarafından arabasında vurularak öldürülmüştü.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.