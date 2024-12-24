Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Orta Doğu'da önemli bir aktör olan Canbolat, Pazar günü Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

24.12.2024 15:25  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

AHMED ŞARA İLE ŞAM'DA BİR ARAYA GELDİ

Orta Doğu'da önemli bir aktör olan Dürzi lider Velid Canbolat, geçen Pazar günü yıllar sonra Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile başkent Şam'da bir araya gelmişti.

"REJİM SURİYE BİRLİĞİNİ BOZMAK İÇİN ÇALIŞTI"

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şara "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı" diye konuştu. Medyadaki görüntülerde çocukların, annelerin ve kardeşlerin yıllarca ayrı kaldığını söyleyen Şara, "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu" dedi. Şara, "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı" diyerek, Beşar Esad yönetiminin, "varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

ŞARA'YI TEBRİK ETMİŞTİ

Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Ahmed Şara'yı Beşar Esad yönetiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.

1977'DEN BERİ PARTİNİN VE DÜRZİ CEMAATİNİN BAŞINDA

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü. Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, 46 yıldır bu görevini sürdürüyordu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi cemaatinin de en önemli lideri konumunda. Canbolat'ın babası Kemal Canbolat, 16 Mart 1977'de kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi tarafından arabasında vurularak öldürülmüştü.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan\'daki Dürzi lider Velid Canbolat\'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Lübnan, Dünya, Pazar, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender seker:
    ula nereden bulursunuz dürzü yü 4 2 Yanıtla
  • Ender seker:
    hangisi Dürzi 2 4 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Dürzü lider hoşgeldin:)) 3 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu adam ayakta Zor duruyor 3 0 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    vay dürzü vay 2 0 Yanıtla
  • Ender seker:
    vay Dürziler vay 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS DA DURZI 1 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    lübnan çok karışık bir ülke , yönetim elli parça 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ARTIK DEVLET KAVRAMI YOK 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELIKK DE 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:14:51. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.