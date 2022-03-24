Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

24.03.2022 11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor. Zirveye katılmak için Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'na geçti. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sonuçlarının ele alınacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin zirvedeki liderlere hitap edeceğini söylemişti. - BRÜKSEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Brüksel, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi - Son Dakika


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