"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek" iddiasına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek" iddiasına yanıt

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek" iddiasına yanıt
08.12.2025 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşeceği yönündeki iddialar kesin bir dille yalanlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın gündeminde böyle bir planlamanın bulunmadığını vurguladı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen ve PKK/ YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşme gerçekleştirileceği yönündeki iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde böyle bir girişim ya da planlama bulunmadığını ifade etti.

Duran açıklamasında, Cumhurbaşkanı'na atfedilen bu tür görüşme söylentilerinin mesnetsiz olduğunu, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ve Türkiye'nin yürüttüğü güvenlik politikalarını hedef aldığını dile getirdi.

"MESNETSİZ İDDİALAR KAMUOYUNU YANILTIYOR"

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı temaslarına ilişkin doğru ve teyit edilmiş bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve diğer yetkili kamu kurumları tarafından kamuoyu ile paylaşıldığının altı çizildi.

DEZENFORMASYON UYARISI: SADECE RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN

Duran, kamuoyuna sosyal medyada hızla yayılan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, özellikle Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik politikalarıyla ilgili hassas konularda ortaya atılan iddiaların, gerçeğe aykırı olması hâlinde hem kamuoyunu yanıltma riski taşıdığı hem de ülkenin stratejik pozisyonunu hedef almaya yönelik olabileceği vurgulandı.

Bu çerçevede vatandaşlara, gündemdeki gelişmeleri takip ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ilgili bakanlıklar ve diğer yetkili kurumlardan yapılan resmi açıklamaları esas almaları yönünde uyarı yapıldı.

İDDİANIN KAYNAĞI FRANSA

Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan iddia, Fransa merkezli Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü Adil Bakewan'ın sosyal medya paylaşımından kaynaklandı.

Bakewan, hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mazlum Abdi'nin kısa süre içinde bir araya gelmek üzere mutabakata vardığını ileri sürdü. İddiaya göre süreç sonunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de bir görüşme planlandığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı ise bu senaryoyu bütünüyle reddederek, Türkiye'nin resmi güvenlik politikaları ve yürüttüğü terörle mücadele stratejisiyle bağdaşmayan bu tür spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Politika, Yaşam, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek' iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erol Erol:
    Bunlar Oslo görüşmelerini de yalanlamıştı.ancak görüşmüşlerdi.işleri güçleri yalan yalan dolan 22 3 Yanıtla
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Apo sevicileri ilk seçimde görecekler...(EMEKLİ) 8 3 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    kesin görüşür.?????????? 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
İstanbul’un göbeğinde korkutan görüntü Binlercesi kıyıya vurdu İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
ABD’de yayımlanan analiz Türkiye’yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu

10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş’tan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son ankette ezber bozan sonuçlar
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:41:09. #7.13#
SON DAKİKA: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek" iddiasına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.