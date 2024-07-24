Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek düzenlemesinin komisyondaki görüşmeleri sırasında Meclis koridorlarında yaşanan protestolara sert çıktı. Erdoğan "Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır. 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz" dedi.

24.07.2024 14:13
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Sokak hayvanları düzenlemesinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri büyük tartışmalara sahne olurken, Meclis koridorlarındaki protesto gösterileri de tepkilere neden olmuştu.

Kalabalık bir grubun TBMM koridorlarındaki vekilleri hedef alan ve "Katil" sloganları attığı protesto gösterisine ilişkin görüntüler iktidar kanadından yoğun eleştiri almıştı.

"KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMEYE KALKMASIN"

AK Parti'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüntülere kayıtsız kalmadı. Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesi için "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan protestolara da sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

"3-5 MARJİNAL KARAKTERİN ÇIĞIRTKANLIĞINA EYVALLAH EDEMEYİZ"

Erdoğan, "Birileri muhalefet vekillerin desteğiyle geliyor, daha doğrusu Meclis'e taşınıyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Milletvekili sadece kendisini seçenlerin değil tüm Türkiye'nin vekilidir. 'Katil' diye bağıran da ona o cesareti veren de tüm millete karşı saygısızlık-edepsizlik yapmıştır. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Burası gazi bir Meclis'tir. Kimse gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis\'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Milletvekili, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • orko Şato: senin hakkindan Allah gelir.....vesselam 14 22 Yanıtla
    Ahmet Akpınar: adamsın vesselam.... 7 12 ferhat eser: orko efendi Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın harman tutuştu. Askere gittin muharebe çıktı. Köye döndün sel bastı, ekine kıran girdi. Salgın çıktı insana kıran girdi! 8 2
  • Ferhat Esmeray: terörist ilan et hemen sığındığın tek liman 0 1 Yanıtla

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