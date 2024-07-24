Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis\'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Politika

Sokak hayvanları düzenlemesinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri büyük tartışmalara sahne olurken, Meclis koridorlarındaki protesto gösterileri de tepkilere neden olmuştu.

Kalabalık bir grubun TBMM koridorlarındaki vekilleri hedef alan ve "Katil" sloganları attığı protesto gösterisine ilişkin görüntüler iktidar kanadından yoğun eleştiri almıştı.

"KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMEYE KALKMASIN"

AK Parti'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüntülere kayıtsız kalmadı. Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesi için "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan protestolara da sert çıktı.

"3-5 MARJİNAL KARAKTERİN ÇIĞIRTKANLIĞINA EYVALLAH EDEMEYİZ"

Erdoğan, "Birileri muhalefet vekillerin desteğiyle geliyor, daha doğrusu Meclis'e taşınıyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Milletvekili sadece kendisini seçenlerin değil tüm Türkiye'nin vekilidir. 'Katil' diye bağıran da ona o cesareti veren de tüm millete karşı saygısızlık-edepsizlik yapmıştır. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Burası gazi bir Meclis'tir. Kimse gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır" diye konuştu.