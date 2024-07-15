Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe\'de Bahçeli ile görüştü

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler için Beştepe'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Erdoğan, Bahçeli'nin yanı sıra diğer siyasi parti liderlerini de ağırladı.

15.07.2024 21:07
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15 Temmuz hain darbe girişimini anma etkinlikleri yurdun dört bir yanında devam ediyor. Anma programlarının merkezi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anma programına katıldı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ AĞIRLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Beştepe'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A ZİYARET

Erdoğan Bahçeli'nin yanı sıra diğer siyasi parti liderlerini de Beştepe'de ağırladı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da Beştepe'de Erdoğan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Okan Durmuş: helalllll yıllardır beklediğim görüşme..! 4 10 Yanıtla
    Tekin Karakoç: Yıllardır derken, yeni görüşmüyorlar ki (: 2 0
  • Mehmetali Karatay: Benim yaptığım yorum niye yok 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
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