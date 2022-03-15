Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

15.03.2022 11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda; milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Programda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.


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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu - Son Dakika


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