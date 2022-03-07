Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Sandu ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Sandu ile görüştü

07.03.2022 22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Sandu ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye  konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Sandu ile görüştü - Son Dakika


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