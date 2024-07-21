Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti - Son Dakika
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Politika

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü bir gazetecinin "Emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık mı yapılıyor?" sorusuna "Yeni yasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız" yanıtını verdi. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan "Bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan 'Asgari ücret 17 bin' diyorlar. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz" dedi.

21.07.2024 12:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadeleden GKRY ve Yunanistan'ın bölgedeki hamlelerine, İsrail soykırımından ABD'deki gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu.

"EMEKLİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meclisin tatil öncesi görüştüğü en önemli düzenlemelerden biri vergi adımları ve en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme oldu. Basına yansıyan bazı haberler var emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor diye. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?" sorusuna da yanıt verdi.

Erdoğan, "Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz.

"YENİ YASAMA DÖNEMİNDE KONUYU GÜNDEME ALACAĞIZ"

Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan 'Asgari ücret 17 bin' diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mesko Aljovic: Aslında Reis 30.000 yapacak ama Türk parayı bulunca,karıya kumara gider diye,aile kurumuna zarar gelmesin diye süründürüyor.. 12 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Siz ölçüp biçmeyi iyi yaparsınız mütahitlere güzel ölçüp biçip ihale veriyorsunuz . 3 1 Yanıtla
  • Ercan Soncul: Hedef 2023 vardı ne oldu valla ben anlamadım demekki ekonomik anlamda demek istediler vay aklimiza yaa 17 bin çocuk oyuncak parası oldu artık para değer çöp oldu yazıklar olsun... 0 0 Yanıtla
  • Ercan Soncul: ?????? 0 0 Yanıtla

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