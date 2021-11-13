Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin Kanal İstanbul konusunda dünyayı tehdit etmesi, devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının, bu ülkeye ne... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin Kanal İstanbul konusunda dünyayı tehdit etmesi, devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının, bu ülkeye ne kadar ihanet içinde olduklarının ifadesidir"

-"Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan muhalefetin 2023te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak"

-"Birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyor, çifte standartta sınır tanımıyorsa biz "zor oyunu bozar" diyerek bu engelleri aşacak güç ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz vakit kaybedip, fazla enerji sarfedeceğiz, biraz canımız sıkalacak ama mutlaka hedeflerimize ulaşacağız"

"Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefine bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır"

-"Yatırımda, üretimde, ihracatta istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz"

-"Muhalefetteki belediyelerin ne iş yaptığına bakın, ucuz su, ucuz elektrik konusunda verdikleri sözlerin hangisini tuttular"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin Kanal İstanbul konusunda dünyayı tehdit etmesinin devlet yönetiminde ne kadar cahil olduunun, bu ülkeye ne kadar ihanet içinde olduğunun ifadesi olduğunu belirterek, "Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan muhalefetin 2023te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyor, çifte standartta sınır tanımıyorsa biz "zor oyunu bozar" diyerek bu engelleri aşacak güç ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz vakit kaybedip, fazla enerji sarfedeceğiz, biraz canımız sıkalacak ama mutlaka hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı ve toplu alış törenleri için Çanakkale'ye geldi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, yatırım tutarı 2,5 milyon avro olan Kınalı Savaştepe otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan boğaz geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak. Seyahat 6 dakikaya inecek. Marmara bölgemizi çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bu önemli ayağını inşallah başarıyla tamamlamak üzereyiz" dedi.

"Bu büyük projeyle İstanbul'daki Havalimanından yola çıkıp, Avrupa yakasından yola devam ettiğinizde, Malkara ile Çanakkale Köprüsü üzerinde Savaştepe ve İzmir'e ulaşmak mümkün olacaktır" diyen Erdoğan, "İstanbul'dan havalimanından yola çıkıp Yavuzsultan Selim Köprüsünden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü Bursa-Susurluk hattıyla yine Savaştepe'ye ve İzmir'e ulaşılabileceksiniz. Bilindiği gibi kuzey Marmara oto yolununun 398 kilometre olarak planladığımız Kınalı-Akyazı bölümünü Başakşehir kesimi ilavesiyle 443 kilometreye çıkarmıştık. Bu kesimin tamamını çoğunluğunu da salgın döneminde olmak üzere hizmete açtık. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük sanayi ticaret hacmine sahip bölgeleri kuşatan otoyol ringi 2023 hedeflerimizin kritik projeleri arasında yer almaktadır. Artık inşasında sona geldiğimiz 191+5 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlıyoruz. 18 Marta ithafen 319 metre olarak belirlenen yüksekliği, cumhuriyetimizin 100 yılına işaret eden 2023 metre uzunluğu ile anlamlı mesajlara sahiptir. viyadükleriyle uzunluğu 4,6 kilometreyi bulan köprünün 2019 Mayısında suyla buluşturulan kule keson temelleri deniz seviyesinin 45 ile 37 metre derinliğinde yer almaktadır" diye konuştu.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis, 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalıştığını, 106 alt yüklenicinin görev yaptığını anlatan Erdoğan, "Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarım mühendisliği inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimi ile gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefine bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha başarı ile gerçekleştirmiş oluyor. Avrupa ile Asya ve Afrika kıt'alarını birleştiren küresel ulaşım projesinin önemli ayağının hizmete girmesiyle insani ilişkiler, turizm, ticaret artacak, kolaylaşacaktır. Ülkemizin bu otoyol ve köprüden geçerek seri şekilde menzillerine giden araçların işletme yakıt ve vakit maliyetlerinden elde edeceği büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Dünya tarihinin en ciddi lojistik krizlerini yaşadığı dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz kritik ve önemlidir. Artık 3 kıt'adaki bütün kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz. Bu anlayışla otoyollarımız, bölünmüş yollarımız, köprülerimiz ve tünellerimizle kara yolları standartlarını yükselttik. Tüneller, hızlı tren hatları, demir yollarımızı modernize ettik. Dünyanın en büyük yolcu ve yük merkezi olma yolunda ilerleyen istabul havalimanı başta 56 havalimanında hava yollarını geliştirdik. Yat limanlarıyla, konteynır limanlarıyla, ihracat limanları, petrol ticareti limanlarıyla deniz yolları kapasitelerini artırdık" diye konuştu.

"Kanal İstanbul devrim olacak"

Kanal İstanbul ile deniz yolunda devrim niteliğinde adımı hayata geçireceklerini kaydeden Erdoğan, "Bilhassa sevgili milletime sesleniyorum. İkide bir ana muhalefetin, özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, 'Sakın ha, Kanal İstanbul'a girmeyin. Kanal İstanbul'a girenler şunu bilsinler ki, kesinlikle paralarını alamazlar'. Sevgili milletim. Devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların i ktidar yüzü görme imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan muhalefetin 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, sürekliliği bir kenara koyarak, buna girmeyin, girerseniz paranızı alamazsanız yaklaşımına girmeleri, devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını, bu ülkeye ne kadar ihanet içinde olduklarının ifadesidir. Aziz milletim. Bunlar şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar? Bunlara bakın. Su konusunda verdikleri sözler, ucuz su; elektrikte verdikleri sözler Hangisini tuttular?

Alt yapı ile ilgili ne yaptılar? Hiçbir şey yok. Şimdi aynı şekilde inşası süren hızlı tren yollarını tamamlayarak, bu alanlarda ülkemize sınıf atlatacağız. Kalkınmanın temel alt yapısı ulaşım, enerji, teknolojide büyük mesafe kat edersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız. 19 yıldır gece gündüz demeden bu alanlara yatırım yapıyoruz. sağlıktaki yatırımların karşılığını salgın döneminde nasıl aldıysak, savunma sanayiine yapılan yatırımların meyvelerini nasıl terörle mücadelede topladıysak, inşallah ulaşım yatırımlarının karşılığını üretim, ihracat, istihdam ile göreceğiz. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda, uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyor. Çifte standartta sınır tanımıyorsa, biz zor oyunu bozar diyerek, bu engelleri aşacak güç ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz vakit kaybedip, fazla enerji sarf edeceğiz. Biraz canımız sıkılacak, ama mutlaka hedeflerimize ulaşacağız. Avrupa ve Asya kıt'alarını birleştiren, Çanakkale boğazındaki, ilk boğazlardaki dördüncü köprümüzün ülkemize, milletimize, tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Planlanma ve inşasında emeği geçen bakanlık, kurum ve yüklenici firmaları tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.