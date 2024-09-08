Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Politika

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Acı haberin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah na'şına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'yi yasa boğan gelişmenin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir mesaj gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmanın titizlikle devam etmesi talimatı verdiğini belirten Altun, "Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

"CANINA KAST EDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.