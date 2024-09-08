Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

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19 gündür aranan Narin Güran'ın acı haberinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağım" dedi.

08.09.2024 17:37  Güncelleme: 18:06
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Acı haberin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah na'şına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'yi yasa boğan gelişmenin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir mesaj gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmanın titizlikle devam etmesi talimatı verdiğini belirten Altun, "Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

"CANINA KAST EDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından 21 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Süleyman Işık: Bu ülke niye bu hale geldi onun takipçisi ol.. 166 38 Yanıtla
    Oğuz Özen: NOKTA 2 0 Adem Şirin: zulüm 1453 de başladı diyenlere sor onu 0 1 Ergin Pektaş: Olayları olay dışı konuşmaya bayılıyorsunuz dikkat çekmek için. o zaman klasik cevap veriyorum sana, Beğenmiyorsan git istediğin deliğe. Bu sorunun cevabını da bana verdirtme biliyorsun aslında. 0 1
  • Emre Özçalık: Yolda geçen 100 insana sorsan adalete güveniyor musun diye 98 kişisi güvenmem der güvenirim diyen o iki kişide Polat ailesine mensup kişidir. adalet, ekonomi, eğitim, tarım bu ülkede kanayan yara oldu. Bunun sorumlusunu da herkes biliyor. 166 15 Yanıtla
  • Can Tancan: Polat ailesi hakkındada takipçi olsan reis 129 12 Yanıtla
  • Blackman Bozkurt: Git önce Polat ailesini içeri al 118 14 Yanıtla
  • Çelikk: Reis Bu İşin Peşini Bırakmaz 26 100 Yanıtla
  • Bu Kim: eyvallah reis 25 86 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı: Polat ailesinin takipçisi kim olacak acaba? 94 9 Yanıtla
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