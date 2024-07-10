Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD\'de! İlk görüşmeyi Macaristan Başbakanı Orban ile yaptı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a gitti. NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti Andrews Askeri Hava Üssü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal Karşıladı.

ERDOĞAN'A ABD'DE SEVGİ GÖSTERİSİ

Erdoğan buradan konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı, burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan'ı karşılayanların ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan çifti ise el sallayarak karşılık verdi.

LİDERLERLE TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı. Etkinliğe katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Erdoğan programın bitiminde tekrar kalacağı otele hareket etti. Burada da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILIM SÜRECİNDE DESTEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna- Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

GÖRÜŞMEDE HEYETLER DE YER ALDI

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da yer aldı.