Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul"

"Ben mesela gece saat 03.00'e kadar işi takip ettim"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Nitekim çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri Bakanım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımı hemen o gece İstanbul'a gönderdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ülke genelinde yaşanan kar yağışı sonrasında İstanbul'da yaşanan görüntülerin sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kar yağışını bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Zira kuraklığın ülkemizde hakikaten ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği ve birçok yerlerde meyve, sebze gibi her şeyde sıkıntı yaşadığımız dönemleri geride bıraktık. Bütün tarımda yaşanan sıkıntılar ortada. Hep yağmur yağmur diye bekledik. Şimdi de Kar yağışı gelince de farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Kar yağışını engellemek elimizde değil. Ama karın sebep olduğu, özellikle ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde. Burada idareyi elinde tutan kimse gerekli tüm tedbirleri almak durumunda. Ancak bu son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tabi İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir insanım. İstanbul'un neresinde ne var, sıkıntılar nelerdir, nasıl oluyor, nasıl giderilir bunları da bilen birisiyim. Tabi, tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyrukları oluşturursa herhalde bunun bir sorumlusu veya sorumluları vardır. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Bunları ekranlarda izledik. Üstelik daha önceki yılların altında bir miktar kar yağışı söz konusuydu. Buna rağmen İstanbul'da bu sorun gereken yol tuzlama ve yol açma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden de dinledik. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken tüm tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Nitekim çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri Bakanım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımı hemen o gece İstanbul'a gönderdim. Süleyman Bey ve Adil Bey ile yaptığım görüşmeden sonra, 'süratle siz İstanbul'a intikal etmelisiniz ve orada yerinden bu çalışmaları koordine etmelisiniz' dedim."

"Ben mesela gece saat 03.00'e kadar işi takip ettim"

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların yaşanan kar yağışları sonrasında aktif bir şekilde görev alanlarında hemen gerekli çalışmalara başladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Karayolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak değişen hava şartlarına göre sorumluluğunda bulunan yol ağında gerekli önlemleri aldılar. 2021-2022 yılı kış programı toplam 68 bin 960 kilometre yol ağımızda uygulanıyor. Kar ve buz ile çalışma programımız bu programa göre yapılıyor. Bu çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleştiriliyor. 10 bin 916 makine ve ekipman, 12 bin 645 personel görev yapıyor. Siz kalkar da belediyenizde vesaire insanları dışarı döker, onların yerine İstanbul'u hiç tanımayan bilmeyen insanları, belediyeye boca ederseniz işte böyle sıkışır kalırsınız. Güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan kapanan yollar ve anlık trafik kameralar ile takip ediliyor. Bu son yağış ile ayrıca yolda kalan araçlara, KGM, AFAD, Kızılay ve Valilikler ile koordineli müdahale edilerek insani ihtiyaçların da karşılanması sağlandı. Ben mesela gece saat 03.00'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarım ile irtibat halinde oldum ve karayollarındaki çalışmaları da bizzat kendileri ile koordine ederek izledim. Sağ olsun arkadaşlarımızın da İstanbul'a vararak ve orada bizzat işin başında durarak çalışmaları takip etmeleri bizleri rahatlattı" şeklinde konuştu.