Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Netanyahu\'ya sert tepki: Hitler\'den bir farkı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İyi olanı, başarılı olanı ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, insanlığın ortak ilim hazinesine katkı yapanı takdir etmek görevimizdir. Başarılar desteklendikçe büyür, sahip çıkıldıkça gelişir, toplum tarafından kıymeti bilindikçe serpilir. Taltif ve takdir edilen her başarı yeni çalışmaların ilham veren yeni hikayelerin önünü açar. Takdim edeceğimiz TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri ile işte bunu yapmanın gayretindeyiz. İlmi çalışmaları ve çığır açıcı eserleri ile bilim dünyasına değerli katkılar sunan ülkemizin müreffeh yarınları adına gece gündüz çalışan tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ MAZLUMLARIN YÜREĞİNİ ISITIYOR"

4 gün sonra 2023 yılını tamamlayacak, inşallah yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yeni beklentilerle 2024 senesini karşılayacağız. Geride bırakmakta olduğumuz 2023 senesi cumhuriyetimizin 100. Yılı olmasından dolayı bizim için özel anlamlar ihtiva ediyordu. Tam 6 asır boyunca dünyaya nizam veren, insanlığa adalet ve refah dağıtan bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını tamamlayıp yeni bir asra yelken açarken Allah'a hamdolsun geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır.

Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığı 85 milyon vatandaşımızla birlikte Filistin'den Türkistan'a, Afrika'dan Balkanlar'a dünyanın dört bir yanındaki mahsun ve mazlum yürekleri de ısıtmaktadır. Sadece yakın çevresinde değil bölgesinden başlayarak çok geniş coğrafyada nüfusu artan, sözü, duruşu, politikaları ilgi ile takip edilen bir Türkiye gerçeğinden bahsediyoruz. Ekonomisi ile, ticareti ile, teknolojisi ile, savunma sanayii ile, askeri gücü ile, eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarılarıyla ülkemiz bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline gelmektedir. Kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye hayali hamdolsun yüzyılın sonunda artık ete kemiğe bürünmüştür. İçinde bulunduğumuz asrın Allah'ın izniyle milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI ASLA YERDE KALMAYACAK"

Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terim saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin asla kanları yerde kalmayacak. Biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varlığımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Bakınız, profesör, doçent ve doktora öğretim üyesi sayımızı buna göre artırdık. Sadece belli şehirlerde değil tüm coğrafi bölgelerimizde güçlü, dinamik, üretken bir araştırma geliştirme ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sıfırdan aldığımız araştırma geliştirme merkezi sayımızı bin 295'e, yine sıfır olan tasarım merkezi sayımızı 329'a çıkardık. Teknopark sayımız ise 2'den 101'e, teknolojiye yönelik farkındalığı artırmak için 81 ilimizde 125 dene yap teknoloji atölyesi kurduk. Uzmanlaşmayı teşvik etmek amacıyla 12 bin öğrencimizi lisansüstü eğitim görmeleri için burslu olarak yurt dışına gönderdik. Düzenlediğimiz araştırma projesi yarışmaları ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı geleceğe hazırladı. Dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST bu alanda ülkemiz genelinde bir uyanışa vesile oldu. TEKNOFEST bir teknoloji festivalinden öte bu ülkenin gençlerine özgüven aşılamış, hayallerinin önüne kimsenin geçemeyeceğini göstermiştir.

"NETANYAHU'NUN HİTLER'DEN BİR FARKI YOK"

Türkiye'nin küresel rolü güçlendikçe ilmi birikimini ve tecrübesini ülkemizde değerlendirmek isteyenlerin sayısı da artacaktır. Gazze krizi sonrasında batının prestijli üniversitelerinde yaşanan utanç verici sahnelerin bir süreci daha da hızlandıracağına inanıyorum. 7 Ekim'den beri çoluk, çocuk, kadının hayatına mal olan İsrail vahşeti turnusol işlevi gördü. AB'den gazeteci örgütlerine ne kadar varsa bu krizde hepsi sınıfta kaldı. Büyük laflar eden kurumların söz konusu İsrail olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık. Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin.

"ALMANYA HİTLER'İN BEDELİNİ ÖDÜYOR, O YÜZDEN SESLERİ ÇIKMIYOR"

Batı'dan ABD'den her türlü destek geliyor. 20 bini aşkın Gazzeliyi bunlar öldürdüler. Mazlumun yanında olan ses Müslüman Türk'ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalandı. Gazzeli bilim insanları aileleriyle birlikte şehit edildi. 2,5 milyon insanın kıyıma uğramasını içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Diplomatik alanda gösterilen onlarca çabaya rağmen yüzlerce Gazzeli'nin öldürülmesine engel olamadık. Bir Müslüman olarak hepsinden önemlisi insan olarak kendi iç dünyamızda bu zulmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz. Türkiye devleti ve milletiyle bu insanlık imtihanını vermenin gayretindedir. Bunda da tüm samimiyetini hüsnü niyetiyle ortaya koyan Türkiye. Açık söylüyorum, bugün Almanya halen Hitler'in bedelini ödemeye devam ediyor. Onun için Almanya'nın sesi çıkmıyor.

Bizim kimseye borcumuz yok. Batı'nı borcu var, borcu olduğu için ses çıkaramıyor. PKK ve Suriye'deki uzantılarının paçavralarına şehrin en merkezi meydanlarını açanlar Filistin halkının sesi olmak isteyenlere kan kusturmaktadır. En küçük bir eleştiri hukuk ve demokrasi içinde olsa da anti semitizim yaftası vurularak engelleniyor. Faşizmin baskının ve korku imparatorluğunun adeta kitabı yazılıyor. Buradan sırf fikrini ifade ettiği için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum. Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bilimsel çalışmalarınızı sürdürmeniz konusunda sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Rabbim Gazzeli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diliyorum."