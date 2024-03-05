Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını gündemine alan Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, yaptıkları toplantı sonrası ortak basın açıklamasında önemli mesajlar verdi.
Gündemine Gazze'deki İsrail işgalini alan Erdoğan, "Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "Kalıcı barışın tek yolu 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisidir. İsrail'in yalan ve iftira ile UNRWA'yı itibarsız hale getirmeye yönelik propagandalarına prim verilmemeli, mevcudiyetine halel getirilmemelidir." dedi.
Erdoğan, şunları söyledi: "'Sözde yerleşimciler' adı verilen, aslında Filistinlilere ait topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri çözümün önündeki en büyük engellerden biridir. İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadığı takdirde Orta Doğu'da barışın hakim olamayacağı artık iyice anlaşılmıştır. Artık sadece lafta kalan barış çabaları yerine teminatlara sahip adil bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır."
Erdoğan "Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük mekanizmasına ilişkin olarak ise "Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz." dedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz." deyip Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir. Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
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Kütahya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yaklaşık 100 milyon lira para hareketinin yaşandığı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede, Netanyahu ve İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik soykırım uyguladığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
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