Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor? - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

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Süper Lig karşılaşmasında "normal doğum" pankartının açılmasıyla başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin rahatsız ediyor? Pankartta kadınları rencide edecek bir şey yoktu? Nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde siz rahatsız oluyorsunuz diye önlem almayalım mı?" dedi.

19.04.2025 17:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig maçında açılan "normal doğum" pankartıyla başlayan tartışmalara değindi. Erdoğan, nüfus artı hızının ve doğurganlık oranının düştüğü bir dönemde bu tip hezeyanlara vakit ayırmayacaklarını vurguladı.

ERDOĞAN: PANKARTTA KADINLARI RENCİDE EDECEK BİR DURUM YOKTU

Erdoğan şunları söyledi: "Bir futbol kulübümüz Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanyaya destek olmak için pankartla çıktı. Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası olan bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar.

"BAKANLIĞIN NORMAL DOĞUMU TEŞVİK ETMESİ SİZİ NİÇİN RAHATSIZ EDİYOR?

Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir? Ortada dünya ortalamalarına göre anormallik varsa çözüm üretmek değil midir? Toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"BU HEZEYANLARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Bilimsel veriler ortada. Nüfus artış hızımızın düştüğü seviye ortada. 10-20 yıl sonraki tehditler ortada. Açık ve net söylüyorum doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok. Bu bir beka meselesi. Kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle, sapkın akımlarla milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 400 yataklı yeni hastanemizin hizmete girmesiyle, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili aracı gereciyle hayal dahil edilemeyen bir seviyedeyiz. Kimi yerlerde bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"DEVLET, MİLLET İÇİN VARDIR"

Bizim siyasette rehberimiz bellidir. Devlet, millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemiz ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsan kaynağı, çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirdiğimiz sağlık personelimizle milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Sıra bulmanın dert, ilacın ayrı dert olduğu o kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar.

"KİMSENİN OY RENGİNE BAKMADAN ÇALIŞTIK"

Kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık. Koşturduk, hizmet götürdük. Sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık. Yapacak çok işimiz var. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşturuyoruz. Önceki gün Silvan sulama tüneli kazı başlangıç törenini gerçekleştirdik. Yeni bir dünya kurulurken Türkiye, bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilsin diye uğraşıyoruz. Hedeflerimize ulaşana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız.

23 yıl boyunca hep geleceğe odaklandık. Politikalarımızı hep orta ve uzun vadeli belirledik. Kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil, kendi küçük menfaatlerini düşündüler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Metin17:
    eğitimi bitirdiğiniz için yeni doğanlar eğitimsiz kalacak ve hepsi tarikatlara üye olacak.! Ya Allah’la pazarlığınızmı var yaş konusunda, kaça kadar yaşayıp şimdi doğanların 18’e gelince size oy vereceğinizi hesapladınız. sizin hesaplarınız ekonomide tutmadıki daha doğrusu neyde tuttu yazında bilelim.! 173 247 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    ÜLKENİN BÜTÜN DERTLERİ BİTTİ DOĞUM SORUNU KALDI 13 7
    Erdal Balci:
    Sen nerenin tarikatindansin? 5 3
  • Kym Motors Vag null:
    Bir ona el atmamıştın ?? 245 125 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    Her zaman desteğimiz tamdır 124 241 Yanıtla
  • Hakkı bulut:
    daha çook beklersin nüfus artışını ercep 214 116 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Peki milletin nasıl çocuk doğuracağı seni neden rahatsız ediyor? Onadamı karışıyorsun? Sen önce ekonomiyi düzelt senin işin milletin nasıl doğum yapacağı konusu değil. Gündem değiştirme. 212 82 Yanıtla
    Doğrucu Davud:
    devletin başı tavsiye ediyor sizin gibi CHP tipi militanlar bunu anlamaz 6 18
  • mustafa sagdic:
    dedi ve 24 bin maaşla üç çocuk yaptık 215 59 Yanıtla
  • Ege 41:
    Her şey bitti kadın normal mi doğursun sezeryan mı ? Millet pahalılıktan çocuk doğurmak istemiyor ki ülkenin asg ücreti belli çarşı pazar belli ev araba zaten neyimize demi 171 73 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Geeçekten güzel ülkemin Lideri olmak ve bu Milletime birşeyler anlata bilmek hemde çook zor. Allah Sayın Çumhurbaşkanımız R.T. Erdoğan ve AKP' yi başımızdan eksik etlemesin. Amin Amin Amin 27 159 Yanıtla
  • eren bilal:
    Para yok paraaaaa!!! sarayda yaşasam mercedes e binsem ejder meyveli smothie içsem bende bu şekil mi olurum acaba. 124 37 Yanıtla
    Isa Avcıl:
    Aptalsın imamoğlu başa geçse saraya o da girecek 5 12
  • Doğrucu Davud:
    Allah razı olsun Reis.Burada yorum yapanlar açlıktan değil sırf muhalefetten sana karşı çıkıyor her devlet nüfus için çare arar 1.5 milyarlık çin doyuyor bizim 85 milyonluk aç CHP tipi militanlar doymuyor nüfusumuz 60 milyonken herkesin arabası vb yokken bunu dayatanlar şimdi arabadan gecilmeyen Türkiyeye 3 çocuk çok diyor 32 98 Yanıtla
  • ender3316:
    bir o kaldıydı el atmadığın jinekolok musun 79 31 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Onlar erkek erkege evlilik,kadin kadina evlilik xihniyetinde olduklari icin buna karsılar niye olsun,onlar her iyi ise karsilar 26 80 Yanıtla
  • HÜSEYİN GÜNDAŞ:
    Reis seni severim ama olacak iş mi bu. Sen gel 27.000 kişilik statta o kadar erkeğin içinde o pankartı as. Ya tamam normal doğuma teşvik etmek istiyorsun ok ama onu da bi zahmet sağlık bakanlığı tarafından kadın doğum doktorları aracılığı ile hastanelerde bilinçlendirilmesi doğru değil mi 68 12 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Eleştirenler aslında ne kadar doğru bir karar verdiğinizi biliyor ama onlar herşeye muhalefet oldukları için olayı başka yere çekiyorlar..kedi köpekleri kendilerine evlat yapıp onları seviyorlar 15 57 Yanıtla
  • 6490203:
    nüfusu artırmak iyi yaşam şartları da artsa iyi olur sayın başbakanım 60 7 Yanıtla
  • 205622:
    önlem aldınız ya millet aç.ac ayı da oynamaz 50 13 Yanıtla
  • caps lock:
    doktorları kaçırdınız. Sabaha kadar hastane açın faydasız. 43 13 Yanıtla
  • Ayşegül Sanlı:
    Ülkenin bu gidişatıyla nüfusu daha çook azalır. İnsan da maddi manevi hal mi bıraktınız çocuk düşünecek? 44 7 Yanıtla
  • Efem0909:
    Sezeryandan daha çok kazanıyorlar 26 24 Yanıtla
  • murat çal:
    Yav ben şunu anlamdim evlilik bitti adamlar 22 bin maaşla nasıl çocuk yapacak çocuğunu okula gönderecek evine bakacak saglik sektörü bitik üretim yok her gün herseye zam herkez icralık bankaya Allah için bu memlekette adam gibi yasayamicazmi istediğimiz şeyleri yapamıyoruz her gün birc ödüyoruz bu ülkeyi bu hale kim getirseyse Allah katında hesabısorulur gençler artık evlen miyolarrr geçim yok çünkü açlık var sefalet var bunu görmüyo nuzmi artik 32 6 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    teneke konuşmuş yine... 20 10 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    Insanimiz Cocuk sahibi olmayi pahaliliktan düsunemiyor fiyatlari aşağı çeker piyasayı ucuzlatirsaniz insanimiz düşünür. 23 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    çöpe atılan cocuk dısında şimdide sancılı dogummu 12 9 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    doğuma teşvik 5 bın tl vererek herşeyi düzeltebilecegıne inanan bir iktidar 16 2 Yanıtla
  • n5685244:
    iş yok maışlar gideri karşılsmıyor her geçen yılı arıyoz. 12 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Lütfen, insanların yatak odasına müdahale ederek kaç çocuk yapması gerektiğine müdahale etmeyin. 11 2 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Hayırdır yorumumu niye yayınlamadın, kanına mı dokundu ? Çakma haberci seni 8 4 Yanıtla
  • sus ceo:
    Milletle dalga geçmeyin. Açlık sınırının altında yaşatılan bu halk aç karnını doyuramıyor, sen çocuk yapın diyorsun. Halktan bu kadar mı kopuk yaşıyorsun. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir an önce seçime gidin. 11 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Normal dogum yaomayan yorum yapmasın bence hakkı yok burda yazılmayacak seyler var 4 7 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    doğurmak çok basit bu ekonomi bu enflasyon yalanı ile olmaz çocuğun rahat yetişmesi eğitim seviyesi için ülkede en düşük maaş en az 50 000 tl olması gerekli oda 3 kişilik aile için. 5 0 Yanıtla
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