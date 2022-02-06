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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor"

06.02.2022 12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor"

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor' - Son Dakika


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