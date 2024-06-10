Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş\'in eşiyle görüşecek

İletişim Başkanlığı kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Ankara'da suikasta kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek. Ateş, 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı'ndan arandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle görüşeceğinin söylendiğini ancak Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı "Bunların sırtını sıvazlamayın" çağrısının ardından görüşmenin iptal olduğunu öne sürmüştü.

10.06.2024 15:36
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30 Aralık 2022'de Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki birkaç gün içinde Ayşe Ateş ile görüşerek soruşturmayla ilgili bilgi paylaşımında bulunacak.

BUGÜN ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Ayşe Ateş bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, kendisini 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın aradığını söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu.

"BAHÇELİ'NİN CUMHURBAŞKANINA MESAJ GÖNDERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu" demişti.

"DOST BİLDİKLERİ DÜŞMAN, DÜŞMAN BİLDİKLERİ DOST OLDU"

Ayşe Ateş, Özel'le yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Kendisini mahkemeye davet ettim, geleceğini söyledi. Sinan hayattayken Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında ağır söylemleri olmasına rağmen bize sahip çıktılar. Çok teşekkür ediyorum. Dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek - Son Dakika

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