Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi gençlerimiz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Erdoğan, 6 gün boyunca alanda konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden şehirlerin gastronomi örneklerine, teknoloji stantlarından sahaflar çarşısına kadar pek çok etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasete gençlik kollarından atılmış ve hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olduğunu belirterek, "Gökten zembille siyasete inmedim. Gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca da hep gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakacak işler yapmanın gayreti içinde oldum. Geriye dönüp baktığımda, 'İyi ki hep gençlerle beraber yol yürümüşüm', 'İyi ki hep gençler için çalışmışım', 'İyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım' diyorum. 'İyi ki hanım kardeşlerimle omuz omuza bu yolları yürümüşüm' diyorum. Türkiye'nin 2023 hedefleri; demokraside ve ekonomide cumhuriyet tarihi boyunca birikmiş sorunlarımızı çözmeyi amaçlıyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, enerjiden sanayiye tüm alanlarda kurduğumuz güçlü altyapı bize asıl bundan sonraki vizyonlarımız için lazımdır. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun ilk adımını işte bu büyük birikimden aldığımız güç ve cesaretle Yeşil Kalkınma Devrim'i hedefiyle attık" diye konuştu. '6 MİLYONDAN FAZLA GENCİMİZ İLK DEFA OY KULLANACAK'Milletvekili seçilme yaşını 18'e indirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Mesela 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kolları teşkilatına sahip parti biziz. Yerel yönetimler başkanlığımızın bünyesinde kurduğumuz, Gençlik Hizmetleri Koordinasyon Merkezi belediyelerimizin insan kaynağı ihtiyacını karşılama da dahil geniş bir alanda faaliyet yürütüyor. Geçtiğimiz 19 yılda gençlerimize yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak, değil saatten günler de yetmez" dedi. 'MUHALEFET İNKARCIDIR'Göreve geldiklerinde üniversitelerdeki harç ücretinden dolayı sıkıntılar olduğunu, burs olarak 45 lira verildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız, İP'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsın. Kardeşlerim; bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. Onun için 2023'e çok iyi hazırlamamız lazım. Çok gayret göstermeye var mıyız?" diye konuştu. 'TERÖRÜ YOK ETTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, baskı, zulüm, kavga, çekişme gibi her biri milletin enerjisini sömüren günleri geride bıraktıklarını söyleyerek, "Bu ülkede terör var mıydı? Güneydoğu ve Doğu Anadolu maalesef tamamıyla teröre mahkum edilmiş miydi? Ama şimdi artık hamdolsun terörü yok ettik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te terörü yok ettik. Artık Doğu'da, Güneydoğu'da elhamdülillah vatandaşlarım gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara, mahalleye çıkabiliyor. İşte AK Parti budur, Cumhur İttifakı budur ve güçlenerek yarınlara yürüyoruz" dedi.'KARAR ELBETTE SİZİN'Yapmanın zor, yıkmanın kolay olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin tüm tarihinde olduğu gibi bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Belediyelerde kısmı örneklerini gördüğümüz bu zihniyetin; hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin diyorum. Gençlerimizden işte böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşınıza geçip hükumeti eleştirenlere, bize eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın. Eğer bunlar ülkeyi veya şehirlerimizi bizden daha iyi yönetebilecek birikime, projeye, plana, programa, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış, ülkesine de şehrine de herhangi bir hizmeti, hayrı dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke görüntüsünden ibadet olduğunu asla unutmayın. Eser ve hizmet siyaseti ile konuşanlar ile yalan, iftira, kin ve nefretten başka sermayesi olmayanları en iyi sizlerin ayırt edeceğine inanıyorum." 'İHTİYACIMIZ OLAN TEKNOFEST KUŞAĞI'Erdoğan, bilimin ve teknolojinin yardımıyla hayal ettikleri ortak geleceği inşa edeceklerini vurgulayarak, "Bizim ihtiyacımız olan kuşak 'Z' kuşağı 'Y' kuşağı değil, 'Teknofest' kuşağıdır. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan gençlik, 'Kim var' diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert, 'Ben varım' cevabını veren bir gençliktir. Bizim ihtiyacımız olan gençlik, işte burada olduğu gibi ülkesine ve milletine gönülden bağlı, tüm donanımları ile kuşanmış, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincine sahip bir gençliktir. Biz gençleri; harflerle kuşaklarla bölmüyor A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz. Ülke ve millete olduğu gibi gençlere de hiçbir hayrı dokunmayanların boyaları karşılaştıkları her sınamada dökülüyor" dedi. 'BAY KEMAL SENDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatları için gereken tezkereye Meclis'te 'hayır' oyu verdiğini hatırlatarak, "Üstelik bununla kalmadı, 'evet' diyenleri de ihanetle suçladı sonra aynı parti çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini Suriye'de huzurunu sağlayacağını iddia etti. Bunlar bölücü örgütün oyuncağı olan partinin güdümüne girme ayıbını; yalan, iftira ve çirkeflik çıtasını yükselterek gizleyebileceklerini sanıyorlar. Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan, nasıl oradan Bakırköy Belediyesi'ne gittiysen bugün de aynısın" diye konuştu. 'BİR KADIN NASIL OLUYOR DA BU ŞEKİLDE KÜFREDİYOR?'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştirerek, şöyle konuştu: "Bir başkası da şehit yakınına söven, densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Al birini o kadar. Hepsi de birbirinin aynı. Biz bunların hangi tıynette olduğunu zaten biliyorduk; bu tür vesilelerle tüm milletimiz de görmüş oluyor. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim, şu İYİ Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın söylemek istemezdim; ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında, 'yavşaklar' diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfrediyor? Kardeşlerim bunların suyu kaynadı; ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023'e hazır mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim. Siyasete ilgi duyan gençlerimize diyoruz ki bunlar kötü örnekler. Sakın ola siz bunlar gibi yapmayın siz kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara değil. Aslanlara bakın, onların artıkları ile beslenen çakallara değil. Siz ulu çınarlara bakın onlara tutunarak yükselmeye çalışan sarmaşıklara değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce doğuştan görme engelli Bager Çalışır, piyano dinletisi sundu. Erdoğan, konuşmasının ardından gençlik alanında yaptıkları projeler üzerinden düzenlenen yarışmada dereceye giren belediye başkanlarına ödüllerini verdi.