Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil"

( Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."

"Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın."

İSTANBUL (İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.