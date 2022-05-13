Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil"

13.05.2022 14:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil"

( Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."

"Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın."

İSTANBUL (İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" - Son Dakika
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