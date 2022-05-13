Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil"
( Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."
"Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın."
İSTANBUL (İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: İHA
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