Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü

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Önceki akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Görüşme esnasında çekilen kareler ise Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi. Erdoğan böylece rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülenmiş oldu. Liderler ise görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

İşte o kareler:

PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK

Öte yandan bugün bir açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Koca, "Sağlık durumu gayet iyi, geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En kısa zamanda programlarına kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.