Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü

27.04.2023 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlanması sonrası ilk kez Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında çekilen kareler de Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı. Liderler ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın programlarına en kısa zamanda devam edeceğini söyledi.

Önceki akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Görüşme esnasında çekilen kareler ise Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi. Erdoğan böylece rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülenmiş oldu. Liderler ise görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

İşte o kareler:

Rahatsızlığı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüntüleri
Rahatsızlığı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüntüleri

PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK

Öte yandan bugün bir açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Koca, "Sağlık durumu gayet iyi, geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En kısa zamanda programlarına kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

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