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Cumhurbaşkanı Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği yolda! 3 bakan görevini devredebilir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği yolda! 3 bakan görevini devredebilir

04.02.2022 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği yolda! 3 bakan görevini devredebilir

Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nda yeni revizyon sinyali verdi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra siyaset kulislerinde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kabine'de yer almayabileceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanlığı görevinden istifa eden Abdulhamit Gül'ün yerine bu görevi daha önce de yapan Bekir Bozdağ atandı. Bu atamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz." diyerek Kabine'de değişiklik sinyali verdi. Bu açıklamadan hemen sonra siyaset kulisleri de hareketlendi.

TEKNOKRAT İSİMLER İSTENMİYOR

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre, bundan sonra bakan seçiminde özel sektörden gelen "teknokrat isimlere" yer verilmemesine dikkat edilecek. Ankara'da siyasi aktörler arasındaki genel izlenim, özel sektörden gelen isimlerin devlet yapısına iyi uyum sağlayamadığı, hâlâ özel sektör düşüncesiyle hareket ettikleri ve gerek bürokrasi gerekse milletvekilleri arasında bunun rahatsızlık yarattığı yönünde.

3 BAKAN GÖREVİ DEVREDEBİLİR

Bu nedenle önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabinede yer almayabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda yine özel sektörden gelen bir isim olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etmişti.

TARIM BAKANLIĞI İÇİN İSİM NETLEŞTİ

Bu arada yeni Tarım Bakanı olarak Mehdi Eker'in ismi ön plana çıkmış durumda. Böyle bir atama, sadece bir bakan değişimi olarak değil, Kürt seçmenler arasında oyları düşen AKP'nin siyasi bir hamlesi olarak da değerlendiriliyor.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği yolda! 3 bakan görevini devredebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği yolda! 3 bakan görevini devredebilir - Son Dakika
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