Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti\'ye katılan 9 belediye başkanı

Politika

14.08.2025 15:53
AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu belediye başkanları arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra 8 belediye başkanı daha yer aldı. İşte Erdoğan'ın rozet taktığı isimler...

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde 9 belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından 9 belediye başkanına AK Parti rozeti taktı.

Erdoğan açıklamasında, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AK PARTİ'DE

Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, "Yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım, korkmuyorum. Alnım ak, başım dik. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm başlatmak istiyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanları:

  • Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
  • Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
  • Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya
  • Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz
  • Yalova'nın Altınova Belediyesi Başkanı Yasemin Fazlaca
  • Isparta'nın Yalvaç Belediyesi Başkanı Mustafa Kodal
  • Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi Başkanı İsmail Akpınar
  • Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi Başkanı Muammer Yanık
Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Kenshi07:
    halk sizi o partiye geçin diye seçmedi???? 101 52 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    KORKAKLAR, HEPİNİZİN SONU PEŞİNDEN GİTTİĞİNİZ GİBİ OLACAK. 87 63 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    sonunu düşünmeyen kahraman olamaz dostum 0 0
    Gencay Ozcetin:
    BEĞENMEYEN KİŞİLERE İTİNAYLA ŞEREF,NAMUS ,HAYSİYET VE ONUR DERSİ VERİLİR. 0 0
  • Mehmet AYDIN:
    reziller 68 48 Yanıtla
  • seyit8682:
    satılmişlar 69 46 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Salon adamı diplomasız erdoGan'mı takdı. 38 63 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    senin diploman varmıymı kardeş 0 4
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
