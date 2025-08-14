Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti\'ye katılan 9 belediye başkanı

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde 9 belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından 9 belediye başkanına AK Parti rozeti taktı.

Erdoğan açıklamasında, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AK PARTİ'DE

Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, "Yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım, korkmuyorum. Alnım ak, başım dik. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm başlatmak istiyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanları: