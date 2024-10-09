Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozetleri beğenmedi: Yahu niye bunlardan alıyorsunuz

Politika

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozet takmaya hazırlanırken mikrofonu açık kaldı. O esnada Erdoğan'ın yanına çağırdığı kişiye ''Gel buraya. Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' dediği duyuldu.