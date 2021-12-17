Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye- Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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