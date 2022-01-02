Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.