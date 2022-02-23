Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

23.02.2022 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini; dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini ifade etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika


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