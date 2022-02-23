Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, "Türkiye gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.