Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü belirtti. Kalıcı ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözüm yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerinden müspet sonuç alınmasını canıgönülden arzu ettiğini söyledi. Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın, liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi. Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz işletilmesi gerektiğine de dikkat çekti.