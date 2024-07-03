Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen iki lider, birlik beraberlik mesajı verdi. Basın açıklamasının sonunda Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Putin, "Muhakkak gelirim" yanıtını verdi.

03.07.2024 15:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

GÖZLER BU GÖRÜŞMEDEYDİ

Batılı ülkelerin ve ABD'nin merakla takip ettiği görüşmede iki lider de önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'yu bir an evvel devreye almak istediklerini ifade ederken Putin de "Bütün zorluklara rağmen Rusya- Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Sürekli temas halindeyiz" dedi.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor. Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Kilit konularla ilgili görüşlerine bir nevi nabız yoklama yapıyorlar."

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor.İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak.

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

"HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLARI YAKALAMAK"

55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz. Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar."

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

ERDOĞAN, TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum" dedi. Putin de Erdoğan'ın bu davetine "Muhakkak gelirim Türkiye'ye. Çok teşekkür ediyorum" karşılığını verdi.

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD\'nin hoşuna gitmeyecek

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Enerji, Turizm, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Murat Sert: Allah uzun ömür versin Reis. 52 23 Yanıtla
  • Turhan inanç: Ben hiç bir zaman Tayyip Erdoğan’cı olmadım Yurt içinde çok fazla eksikleri var özellikle de mülteci ve ekonomi ile ilgili ama yurtdışında sonuna kadar desteklerim sebebi: inanılmaz bir oyun var ve gerçekten de ya yok oluş yada diriliş olacak hamlelere ihtiyaç var Bunu sağlayacak başka lider yok mu ? Tabiki de var ama bölgesel problemler maalesef ona zaman tanımıyor Onun için Tayyip beyin duş politikadaki stratejisi doğru olduğunu düşünüyorum 54 7 Yanıtla
    Metin Poyraz: Ben sağlam iç ve dış politika yapıldığına inanmıyorum. Atı alan Üsküdar'ı geçti, biz hala debeleniyoruz. Her anlamda. İtibar desen kalmadı, kaynak ve tasarruflar doğru kullanılmadı. Millet perişan. 3 20 Erdogan Metin: Metin Rusya Ukrayna savaşında bütün liderleri etrafında topladı izlediği politika ne Rusya'yı nede Ukraynayi küstürdü..eğer muhalefet in ağzına baksaydi Rusya ile gemileri yakicakti adam dış politika da nerde duracagini biliyor..itibar derken neyi kastettinki sen? 10 0 Whatisup Up: Dış politika da bir çok hataları ve doğruları var. Ama dış politika da hata affedilmez. 1 0
  • Yunus Gelturan: tüm dünya nukler enerji santrallerini kapatmaya gidiyor biz inşa ediyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi Allah korusun bir Çernobil felaketi olmaz inşallah. 13 31 Yanıtla
    Murat Cimenci: hangi ülke kapattı nükleer santrali örnek verde bizde bilelim miyadi dolanlara dahi yeni santral ilave ederek devam ettiriyorlar avrupa ve Amerika'daki nükleer santral sayısına bakmanı tavsiye ederim 23 2 Selim Kayisi: Bir de işletmesi rusların olacak. 2 8 Yunus Gelturan: almanya örnek 1 0
  • Cengiz Başal: Kötüyüzz gardaşımm çoookk kötüyüz hemde ???? 13 21 Yanıtla
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