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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz."

21.01.2022 18:40

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz." -"(Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) "Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz."

-"(Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) "Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız"

-"Rusya ve Ukrayna arasında barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz"

"Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan güdeme ilişkin açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan basına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Putin'le, ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından, Büyük Çamlıca Camii içerisinde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesini ziyaret etti.

Erdoğan daha sonra kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Rusya ve Ukrayna arasında barışın hakim olmasına arabulucu olabiliriz"

Rusya ve Ukrayna ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik bir gelişme olması, veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. ve bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna'yla Rusya'nın zaten durumu ortada. Bu kadar büyük bir nüfusa hakim, ve öbür taraftan da Rusya tabii alan olarak bölgenin en büyük ilkesi, en büyük devleti, güç olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Zira Rusya'yla ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde, barış içerisinde Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri var. Yani bu siyasi bazda askeri bazda ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna'yla hakeza yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu alanlarda, bu konularda Ukrayna'yla da ilişkilerimiz gayet iyi. ve bu olumlu gelişmelerin biz Rusya, Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla da Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski'ye gerek Putin'e de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Putin'le ama telefonla, ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız" dedi.

"Hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda gelişmeler olumlu"

Korona virüs salgınına ilişkin konuşan Erdoğan, "mikron bir yerde daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş hızlı oluyor. Hemen yanı başınızda Sağlık Bakanım da var. Ama hastanelerimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif. Vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmeler de olumlu. Şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde dikkat edilirse hızla gerçekleşti. Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da öyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil. Endişemiz yok. Ama her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olmasında, yani 'üç m' bizim için önemli. Maske mesafe, temizlik, kurallarına dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra 'niye böyle oldu?' dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz." - Son Dakika
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