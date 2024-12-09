Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu? - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?

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Suriye'de Beşar Esad dönemi kapandı. 12 gündür sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temkinli konuşmaları ve en son cuma namazı çıkışındaki söylemleri ''Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?'' sorularını da beraberinde getirdi.

09.12.2024 12:23  Güncelleme: 12:40
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Suriye'de Beşar Esad devri sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde Esad'ı koltuğundan etti. Kritik kentleri sırasıyla alan muhalif gruplar, son olarak başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini ilan etti.

Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yaptığı açıklamalar akıllara bir soruyu da beraberinde getirdi. 27 Kasım'da başlayan muhaliflerin operasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin istikrarı" vurgusu yapmış, temkinli bir dil kullanmıştı. Son olarak cuma namazı çıkışında Erdoğan'ın " İdlib, Hama ve Humus. Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin" sözleri akıllara "Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?" sorusunu getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YÜZÜK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı ve Fetih Suresi'nden bir ayetin yazılı olduğu yüzük de dikkatlerden kaçmadı. MHP'ye yakın isim ve hesaplardan yapılan manidar paylaşımlar da "Şam'ın düşeceği biliniyordu" yorumları yapılmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?

BEŞAR ESAD, RUSYA'YA KAÇTI

Başkent Şam'ı kaybetmesinin ardından Esad'ın Rusya'da olduğu ortaya çıktı. Rusya, ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaşan Esad'a sığınma hakkı da teklif etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da (SMO) Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi. Esad'ın çekilirken teröristlere bıraktığı Münbiç ilçesinin tamamında kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam\'ın düşeceğini biliyor muydu?

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Dracarys null:
    Bilir tabi ki efendimiz!!! Sonuçta kendinin de söylediği gibi BOP eşbaşkanı 17 26 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    Şunu bi kabul edelim, Suriye ile ilgili bırakın baş aktör olmayı, yardımcı oyuncu bile değiliz maalesef... 16 19 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    reis herşeyden haberi var zaten sorsan ekonomiden haberiniz varmı yok diyecek 15 11 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    Nereden bilecek daha 1 ay öncesinde mesaj gönderip anlaşma zemini arıyordu... 12 11 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Reis dünyayı yönetiyor ahmak sürüsü var ülkede onlar anlamaz 16 6 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Dolarında 35 tl olacağını biliyor muydu başekonomistim 5 3 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Eniştesi söylemiş 6 1 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Yorumlarda her türlü örgüte üye hertürlü hainin olduğu bir ülkede olduğumuzu bilerek bunların artıklarının söylemlerine Ülkemin asil vatandaşlarının itibar etmemesi gerekmektedir.Asl olan devlet millet ve başındakilerdir. 6 0 Yanıtla
  • Nihat Coşkun:
    ne kadar vatan haini yorumcu var esedden hiç farkınınız yok 3 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    O BİR DÜNYA LİDERİ TABİKİ TÜRKİYEYE ZARA VERECEK HERTÜRLÜ UNSURLARI UZLAŞMA ÇERÇEVESİNDE SUNUM YAPAR SONUÇ ALINMIYORSA B PLANINI DEVREYE ALIR İŞİ KÖKÜNDEN HALLEDER BURADA BAŞ KOMUTANLAR REİS VE HAKAN FİDANDIR YARDIMCI KOMUTAN PUTİNDİR 0 0 Yanıtla
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