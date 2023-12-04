Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantı sonrası kendisi ile özdeşleşen 'Bana her şeyi seni hatırlatıyor' şarkısını kanun ve saz ekibiyle birlikte söyledi.

"BANA HER ŞEY KEMAL'İ HATIRLATIYOR"

Erdoğan'ın bu esnada 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şeklindeki şarkı sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor" diye değiştirmesi dikkat çekti. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" diye seslendiği bilinen Erdoğan'ın, şarkıyı böyle yorumlaması "Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı?" sorusunu akıllara getirdi.