Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü

23.04.2022 16:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesini ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla şehit babasına başsağlığı diledi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şehit Piyade...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesini ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla şehit babasına başsağlığı diledi

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesini ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak şehit babasına başsağlığı diledi.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hasancıklı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, şehit toprağa verildikten sonra şehidin baba ocağına gitti. Kirişçi'nin telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin babası Osman Gök ile görüştü. Erdoğan, Gök'e başsağlığı dileklerini ileterek, " Öncelikle cennete uğurladığımız evladımız bizim gurur abidemiz. Tüm aileye sabırlar niyaz ediyoruz. Siz sevgililer sevgilisi peygamberimize evladımızı komşu olarak uğurladınız. Ama kanları yerde kalmadı kalmıyor. Şuan itibariyle 52 teröristi öldürdük. Bu artarak devam ediyor edecek. Az öncede Hulusi paşamla da görüştüm. Gerek Irak'ta gerekse Suriye'nin kuzeyinde bu operasyonlar devam ediyor. Suriye'nin Kuzeyin'de de ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi. Bundan tabii geri durmayacağız kararlı bir şekilde devam edeceğiz" diyerek şehidin annesine de başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babası Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, "Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü

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Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş, Bekir Pakdemirli, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika


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