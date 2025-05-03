Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder, terörsüz Türkiye için büyük emek harcadı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder, terörsüz Türkiye için büyük emek harcadı

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TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e başsağlığı diledi. Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken Erdoğan, "Sayın Önder'i külliyemizde kabul etmiş, verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

03.05.2025 18:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Önder'i külliyemizde kabul etmiş, verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

ERDOĞAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için kürsüde başsağlığı diledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE VASIL OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı külliyemizde kabul etmiş ve yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

ERDOĞAN, BEŞTEPE'DE AĞIRLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı. Zirvede Terörsüz Türkiye süreci gçrüşülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder, terörsüz Türkiye için büyük emek harcadı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder, terörsüz Türkiye için büyük emek harcadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 032725:
    Darısı senin başına inşallah.Akpkk 65 75 Yanıtla
    Yaban gülü:
    sizde peşlerine amin ins 0 0
  • netlog321:
    inşallah huzurlu ve sakin bir Türkiye için seni ve apobahceliyide tez zamanda sırrının yanına bekliyoruz 55 62 Yanıtla
  • Nacisule1:
    Dökülen şehit kanları ne olacak 64 31 Yanıtla
    Selahaddin Eyyubi:
    Şehitleri istismar etmeyin. Bir şehit yakını olarak Terörsüz Türkiye hedefine sonuna kadar destek veriyorum. Sırrı beyin mekanı cennet olsun. 0 0
  • Aykut Kalkan:
    nerde o milliyetciler ne oldu simdi konusun hadi 40 16 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    O terörist başını hele bir çıkartın.Turkiye ayağa kalkar. 28 16 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    anayasa için koltuk için çalıştı tabii 11 8 Yanıtla
  • Cenk:
    Sırrı Süreyya Önder Allah rahmet eylesin adamın durduğu yer hep aynı idi kimine göre doğru kimine göre yanlış. Ama asıl problem iktidar ve ortağı bir gün önce tepelerinde gezdirdiklerini çıkarları bitince ertesi gün tüm güçleriyle ciğnerler yada tam tersini yaparlar. Yeterki koltukları altlarından gitmesin.. Rabbim bu memleketi ikircikli lerden korusun. 9 2 Yanıtla
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