Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle AK Partililere gönderdiği mesajda İBB operasyonu sonrasında yaşanan protestolara ilişkin ''Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir'' açıklamasında bulundu.

30.03.2025 18:29  Güncelleme: 18:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sonrasındaki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada "Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partililere Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI SÜRECİNE DEĞİNDİ

Konuşmasında terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine değinen Erdoğan, "Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

"SOKAK TERÖRÜ SOYGUNU PERDELEME ÇABASIDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Aziz Yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir" dedi.

"MİLLETİMİZ OYUNA GELMEDİ"

Erdoğan ayrıca "Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü oyuna gelmedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifade eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan kargaşadan gerilimden muhafaza eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN İÇ KAVGALARINA TARAF OLMAYACAĞIZ"

Erdoğan açıklamalarını şöyle bitirdi: "Aziz kardeşlerim AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız.

Ana kademe ve genel merkezimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmeleri bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Abdullah Budak:
    Sokak terörü derken? Milyonlarca insan terörist mi demek istedi anlayamadım ben ??? 104 16 Yanıtla
  • bjk1968:
    yav arkadas sende soygunu ortbas ettin birini buyukelci yaptin oburunu naptin belirsis hayret ya inanamiyorum konusmaya bak 91 15 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bir allahın kulu bu adam masum çalmadı diyemiyor çünkü deliller var sağa sola saldırmaktan başka birşey bilmiyorlar hortumcuya destek diye buna denir. 37 51 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    23 senedir tek bi yanlışı olmaz mı sayın Erdoğan ın ...??? 68 8 Yanıtla
  • osman şahin:
    125 MİLYON DOLARIN HESABINI KİM VERECEK 64 11 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    senin soygunların ne olcak 400 milyar dolar 61 12 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Allah başımızdan eksik etmesin Reis 9 58 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PARSEL PARSEL DIYENLER NE 58 4 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    bi git artık yeter yaww 50 8 Yanıtla
  • 159756Sr:
    sıkıldık artık sıkıldık seni görmekten sesini duymaktan gına geldi koltukta yapışanlardan olmayacağız dedin ama hayalin kabristanını bile saraya yapmak gibi görünüyor güller karanfillerle uğurlanmak varken seçtiğin yol yol değil 44 7 Yanıtla
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