Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık"

01.05.2022 22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin ciddi sınamalardan geçtiğini belirterek, "Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin ciddi sınamalardan geçtiğini belirterek, "Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık. Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat artırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda işçilerle iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Tersane işçilerimizle TÜRK-İŞ sendikamızın temsilcileriyle birlikte bu güzel 1 Mayıs akşamında iftar sofrasında buluşarak bu sevince ortak olmak istedik. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdeki şükredeceğiz sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi siz işçi kardeşlerim bilir. Dünyamız bir krizi içinde çırpınırken, biz enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönlendirdik" dedi.

" Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz"

"Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık.? Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1,5 kat artırmamız önemli. Bu yolda son nefesimize kadar mücadelede kararlıyız. Bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin alın teri, emeği ve fedakarlığı vardır" diye konuştu. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftarda bir araya geldi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftarda bir araya geldi: (2) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık" - Son Dakika
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