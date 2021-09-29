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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı"

29.09.2021 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Suriye ile ilişkili birlikte atığımız adımlar da büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Suriye ile ilişkili birlikte atığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Soçi'ye geldi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Erdoğan görüşme sırasında yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Covid birçok dostları birbirinden ayırdı. Dünyada şuanda Covid'den ölenlerin sayısına baktığımız zaman 4 milyon 780 bin. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor" dedi.

Putin'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek sebebiyle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bu arada gönderdiğiniz uçaklarda 2 tane pilotla bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular. Telefonla bu konuyu görüştük ama tekrar baş sağlığı diliyorum. Dostlar zor günlerde belli oluyor. Hepsinden öte, gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi iniş çıkışlar olsa da şuanda gayet iyi bir durumda. Daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Akkuyu zamanlamasına uygun olarak inşaat devam ediyor"

Rusya'nın turizm konusunda verdiği destek sebebiyle de teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Rus dostlarımızın Türkiye edişlerinden dolayı da minnettarız. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Akkuyu'yu ziyaret ettim. Zamanlamasına uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şuanda burada 13 bin insan çalışıyor. Bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus. Hemen hemen tamamına yakını Rusya'da eğitim aldı. Bu da aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu. Bir diğer konu da özellikle bizim savunma sanayinde birlikte attığımız adamlar. Bunu da ayrıca konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu'nda malum zevat bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil"

"Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı"

Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok daha güçlenerek devam edilmesinin faydalı olacağını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile ilişkili birlikte atığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" dedi. - SOÇİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" - Son Dakika
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