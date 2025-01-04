Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok konuşulacak bir Suriye açıklaması yaptı. Erdoğan, "Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor." dedi.

04.01.2025 19:31
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Suriye'ye geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

ERDOĞAN: SURİYE'DE YENİDEN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR"

Erdoğan, "Güney sınırlarımızın hemen ötesinde adeta tarih yeniden yazılıyor. Bakıyorsunuz CHP'li siyasetçiler olayları anlamaya dahi çalışmıyorlar. Özgür Özel ne diyordu bize 'Suriye'ye gidin.' Ne oldu? Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik

"SURİYELİ MAZLUMLARA KARŞI IRKÇI NEFRETİN EN REZİL HALİNİ SERDİLEDİ"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Buram buram oryantalizm kokan 'Orta Doğu bataklığı' dışında şimdiye kadar dillerinden hiçbir cümle duymadım. 'Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ne işimiz var?' sorusu haricinde herhangi bir politikalarına da rastlamadım. Öyle demiyorlar mıydı? 'Suriye'de ne işiniz var, Libya'da ne işiniz var?' Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor fakat onu kendi partisi dahil kimse dikkate almıyor. Suriyeli mazlumlara karşı 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde ırkçı nefretin en rezil halini sergiledi ama çıkıp yarım ağızla da olsa bir pişmanlık cümlesi kurmadı. Hiçbir öngörüsü tutmamış, partisinin bile sözünün itibarı kalmamış birisi şimdi de yeni Suriye yönetimine akıl veriyor, tavsiyede bulunuyor."

"VERDİKLERİ SÖZLERİN HEPSİNİN ÜZERİNE SÜNGER ÇEKTİLER"

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan şunları söyledi: "Emekliden ev hanımlarına, gençlerden çiftçilere kadar kim ne vaat ediyorsa benden 5 fazlası diyerek bir sürü söz verdiler. Kimi yerlerde ne dediler, 'Suyu bedavaya yapacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Ulaşımı ucuzlatacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Kimsenin işiyle ekmeğiyle oynamayacağız' dediler. Başka yerlerde 'Kimsenin hayat tarzına müdahale etmeyeceğiz, kimseyi dışlamayacağız' dediler ama koltuğa oturdukları andan itibaren verdikleri bu sözlerin hepsinin üzerine kalın bir sünger çektiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik

'Parayla su mu olur?' diyenler, 5 yılda suyun fiyatına tam yüzde 1000 zam yaptı. 'Fiyatını düşüreceğiz' dedikleri hizmetlerin tamamının fiyatı 5-6 kat arttı. Hısım, akraba, ahbap, eş, dost çiftliğine çevirdikleri belediyeleri adeta talan ediyorlar, yağmalıyorlar. Konserler üzerinden, alengirli ihaleler üzerinden yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları, soygun düzenini burada saymıyorum bile."

"SGK'YI BATIRMAK BİR CHP GELENEĞİ"

Muhalefetin gururla gösterebileceği bir eserlerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir projeleri bu; Sultanahmet'te şadırvanın musluğunu değiştirmiş. Yaptıkları bu. Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yi batırmaktı.

Maşallah yeni genel başkan da bu konuda selefini hiç aratmıyor. Biz bunları yüzlerine söyleyince de beylerin konforu bozuluyor, hemen saldırıya geçiyorlar. Bir defa akıl, basiret ve ahlak sahibi herkes şunu kabul edecektir, dünyanın hiçbir yerinde devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez, yerilmez, hedef tahtasına konulmaz. Borcun ifasını istemek suç değildir, kabahat değildir, utanılacak bir tutum hiç değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye\'yi şu andaki hale getirdik

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Aydaz:
    TÜRKİYE'Yİ NE HALE GETİRDİN ONU HİÇ SORDUN MU,,, BU MİLLET NE ZAMANKİ YANLIŞA DOĞRU DEMEYİ BIRAKIR İŞTE O ZAMAN BU MEMLEKET DÜZELİR 140 211 Yanıtla
  • Yakup Üçüncü:
    o güneş bizim ülkemize de ,dar gelirlilere de doğsa keşke… 111 19 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Suriye yi anlat sen aynen devam 57 57 Yanıtla
  • Apple User:
    ne yapmış ne yapmış ???? 49 57 Yanıtla
  • HKNYLDN:
    Dayı eyvallah kardeştir haktır ama bizimde güneşimiz batıyor be 51 17 Yanıtla
  • Tuci:
    Ne surismis beeee 28 32 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    bize nevar 43 14 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    hayatlar Türkiye hayaller Suriye nasıl bir cenderedeyiz Allah aşkına.. 19 14 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    biride o hale getirdiniz 17 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Evet koca bir ülkeyi hep birlikte böldünüz.golan tepelerini su kaynaklarını İsrail'e hediye ettiniz ve bununla ögünüyorsunuz 8 2 Yanıtla
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