Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur"

20.04.2022 14:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması ile ilgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur

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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Suriyeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur" - Son Dakika
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