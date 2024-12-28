Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan yeni atama kararları duyuruldu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan yeni atama kararları duyuruldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'deki yeni atama ve görevden alma kararlarına göre 15 ile yeni milli eğitim müdürü atanırken; 6 ilin milli eğitim müdürleri görevden alındı. Ayrıca çeşitli bakanlıklarda açık bulunan makamlara da atamalar gerçekleşti.

28.12.2024 01:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden alma kararları kamuoyuna duyuruldu.

Yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Yaşar atandı. Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine ise Murat Ünal atandı. Ayrıca Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı atandı.

GÖREVDEN ALINDILAR

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. Karar ile birlikte Mardin, Mersin, Kayseri, Sakarya, Edirne, Bolu, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Şırnak, Çanakkale, Şanlıurfa, Tekirdağ, Balıkesir ve Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ise yeni atamalar yapıldı. Karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Afyonkarahisar, Ankara ve Balıkesir İl Müdürleri görevden alındı ve 54 ilde İl Müdürlüklerin yeni atamalar ve yer değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan yeni atama kararları duyuruldu

Ayrıca karar ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan yeni atama kararları duyuruldu

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan yeni atama kararları duyuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Beni boş ver:
    dikkatimi çeken, her seferinde bu atamalar gecenin bir saati yapılıyor. Hangi ünvana sahip olursan ol Bir gece ansızın al aşağı edilmişsin. Sabaha günaydın süprizi. Tbmm yi de ortadan kaldıralım bence boşa elektrik, su, personel maaşı, milletvekili maaşı derken masraf oluyor. Hani ben bütün masumiyetimle Kamu tasarrufu bakımından diyorum yani. 67 4 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    ananıda ben seçtim srk ylç 6 34 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Atananlar ( benim seçtiğim adamlarim ) 37 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    İdari işler dezenformasyon iletişim vs vs vs vs gibi kurumların akpin çocukları çalışıp ve yüksek miktarda maaş aldıkları yerler haa bunlar 21 4 Yanıtla
  • k K:
    Ferhat dağı delerken aslında define arıyordu. Zaptiyeleri gürünce Şirin’in adını kullandı. Yok öyle bir aşk. Herkes para peşinde… 18 2 Yanıtla
  • alos :
    22 YIL ÖNCE KAMUDA 1 MİLYON İNSAN VARDI, TEKNOLOJİK GELİŞMELERE RAĞMEN BU GÜN KAMUDA 4 MİLYON İSTİHDAM VAR, BU FAKİR HALK BÖYLE BİR AĞIR YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAZ. 8 5 Yanıtla
  • MEZARCI BS:
    kendini de yurt dışına ata ülkeye geri dönmemek şartı ile:)) 7 4 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    telefonun başında çaresizce bekliyorum 7 2 Yanıtla
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