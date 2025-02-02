Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlilik oranlarının düşmesi ve boşanmaların artması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Artık nüfusumuzun 2035'ten itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı, 2100'de 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıyoruz." dedi. Erdoğan, aile kurumu için yeni politikaların devreye alınacağını aktardı.

02.02.2025 15:26  Güncelleme: 15:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında, evlilik oranlarının düşmesi ve boşanmaların artmasına dikkat çeken Erdoğan, "Artık nüfusumuzun 2035'ten itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı, 2100'de 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıyoruz." dedi.

"2035'TEN İTİBAREN NÜFUSUMUZ AZALMAYA BAŞLAYACAK"

Kadınların aile yapısındaki önemine değinen Erdoğan, "Bizim kültürümüzde kadın, ailenin temel taşıdır. Erkek ve kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz. Evlilik oranlarının düşmesi ve boşanmaların artması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2035'ten itibaren nüfusumuz azalmaya başlayacak." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

"BU CİNNETTEN MİLLETİMİZİ UZAK TUTMAMIZ ŞART"

Erdoğan, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla örselenen kesim kadınlardır. Cinsiyetsizleştirme sinsiliği adı altında erkekleri de içine alan duruma varmıştır. Çocuk istismarını da meşrulaştıran bu sapkınlığa itiraz etmek birçok batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şart. Türkiye günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecek." dedi.

"AİLE KURUMU İÇİN YENİ POLİTİKALAR DEVREYE ALACAĞIZ"

Türk milleti olarak kadının daima ailenin ayrılmaz parçası olarak kabul edildiğine ve daima kadına hürmet edildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Türkçemizdeki adam ve kadın kavramları da sadece cinsiyet ayrımı belirtir. Küresel rüzgarlara kapılarak erkek kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, emperyalistlerin küreselcilerin oyuncağı yapar. Evlilik sayıları düşerken boşanma sayıları artıyor. Bu tür akımlara yol veren ülkeler tehlikeyi gördükleri için tedbir almaya başladı. Evlatlarımızın doğumundan, evliliğine kadar hayatlarının her safhasında desteklerimiz ile yanlarında olacağız. Çocuklarımızın zihin ve beden sağlığı için tavizsiz mücadele yürüteceğiz. Aile kurumu için yeni politikaları devreye alacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

"AİLE POLİTİKALARIMIZI MARJİNAL YAPILARA SABOTE ETTİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun her bir ferdini küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız, yalnız, çaresiz bırakmayacağız. Bakanlığımızın adındaki aile ifadesinden rahatsız olan marjinaller bizi ve gayretlerimizi hedef alacaklardır. Kadın haklarını dile getirenler, Gazze'deki katliamlara sessiz kalanlar aileye kadına çocuğa sahip çıktığımız için bizi eleştirecektir. Ellerindeki tüm okları bize yönelteceklerdir. Kesinlikle geri adım atmayacağız. Yüzlerindeki maskeyi indirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kadın aile ve nüfus politikalarımızın milletin değerleri ile kopmuş sesi çok çıkan marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. En az 3 çocuk çağrımızdaki gibi burada da ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktan geri durmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MUHALEFET BU KAFAYLA 222 YIL BEKLER"

"Ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayarak tüm toplumu nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Bütün ailenin gönlünü fethetme yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor. AK Parti olarak hanelere kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir. 2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler.

"BUNLAR ANCAK KENDİ ARALARINDA İKTİDARCILIK OYNAR"

Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik. Yarın da aynı dinamizm ile milletimizin huzuruna çıkmalıyız. Aksi takdirde geçen mahalli seçimlerdeki gibi bu muhterislere mahkum ettiğimiz için milletimiz bizi affetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

"ANA MUHALEFET Mİ SİRK ÇADIRI MI BELİRSİZ"

Türkiye'nin kadınlarını şer odakları karşısında muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki yeminli düşmanları bunların en büyük destekçisi. Amaçları bizi devirmek. Muhalefet ve beraberinde yol yürüdüğü kimliksiz kesimler küçük hesapları için milletten beklediği desteği alamıyorlar. Seviyeyi her defasında daha da aşağı çekiyorlar. Bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, milletin kendisine saldırmaya hakaret etmeye başladılar. Kurumları şovlarının malzemesi haline getirdiler. Hırslarını artık gizlemekte zorlanıyorlar. Ayak oyunlarını Türkiye meselesi gibi gösterecek kadar gerçeklerden kopmuş haldeler. Karşımızdaki Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi yoksa sirk çadırı mı belirsiz. Genel başkanları kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun kırmızı kart sarı kart ne işe yarar bilmez. Sürekli irtifa kaybeden başkanlar meçhul bir adaylık peşinden koşuyor. Kokuşma ayyuka çıkmış durumda ama sorsanız etkili muhalefet yapıyorlar.

"ŞİMDİ VİTES YÜKSELTME VAKTİ"

Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Gerektiğinde kendi özeleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Önemli olan tökezlemek değil hemen güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir. İlk safhayı atlattık biz, şimdi vites yükseltme vakti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Çelikk:
    Sende bizim gibi duruma düşesin en kısa zamanda 120 7 Yanıtla
  • Sinan K:
    millet geçinemiyor c.b millet tek çocuğuna bakamıyor farkında mısın evini gecindiremiyor nasil nufus artacak 122 2 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Fakirin skde kalkmaz reis milleti ocak ettin 117 4 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Önemli değil, ithal damat ve avratlar ile sorunu şıp diye çõzersiniz bir çırpıda siz ekonimistsiniz. 87 4 Yanıtla
  • Yasin null:
    göçmenlerle süriyelilerle doldurdunuz ülkemizi nüfus düşmez endişe etme .otobüste hastanede çarşıda pazarda işyerinde Apartmanda kiralık yerlerde her yerde yabancılar .Allah sonumuzu hayır etsin 87 2 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    ne bekliyordun bu ortamda çocuk mu yapılır insan geçim derdine düşmüş doğurduklarina bakamıyor ne bekliyordun ki 87 1 Yanıtla
  • 541154:
    nasıl bakıcaz cocuga 22 binle ev kırasımı cocukmu 80 2 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    yerimize sen evlen 72 3 Yanıtla
  • altan eroglu:
    çok komik buldum idam kaldıran sen zinayı suç olmaktan çıkaran sen hukukun bu halı sen enflasyonu dış güçler yaptı. yeni Anayasayı halk yaptırmıyor bunca olayların tek seebebi sen halk herturlü desteği verdi iktidarda olan sizsiniz millet birbirini kesiyor öldürüyor kimsenin kimseye tahammülüm kalmadı. kanunyok 64 3 Yanıtla
  • Ali null:
    REİS ESKİDEN BU KADAR GEÇİM DERDİ YOKTU EMEKLİ VE ASKERİ ÜCRET DÜŞÜK VALLAHİ NERDE BİR GARİBAN VARSA ÇOCUK YAPIYORDU HİÇ ZENGİNİN ÇOK ÇOCUK YAPTIĞINI GÖRDÜNMÜ 62 1 Yanıtla
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