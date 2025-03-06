Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizde daha güçlüyüz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizde daha güçlüyüz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftar programında yaptığı açıklamada, ''Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız'' ifadelerini kullandı.

06.03.2025 20:35  Güncelleme: 21:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile Beştepe Millet Sergi Salonu'nda bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından hız kazanan sürece ilişkin de önemli ifadeler kullandı.

"DAHA AVANTAJLI KONUMDAYIZ"

"Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız" diyen Erdoğan, "Amacımız, hiçbir güvenlik görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRDEN KURTULMAYA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ"

Erdoğan konuşmasında "40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Soykırım şebekesinin yeni haritalarla bölgemizi bölme niyetlerini ilan ettiği günlerde bizim de politikamızı buna göre belirlememiz icap ediyor. Sultan Alparslan ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak el ele, gönül gönüle verecek Siyonistlerin bölgede yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz" sözlerini de sarf etti.

"HADİSELERİ TRİBÜNDEN SEYRETME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"

Erdoğan ayrıca şu açıklamalarda bulundu: "Küresel güç rekabeti bölgemizde cereyan ettiği için her türlü gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemiz lehine olacak şekilde yönetmek, yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye, maruz kaldığı onca ihanete ve saldırıya rağmen güvenlik noktasında zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır.

"133 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli, gönüllü ve onurlu şekilde topraklarına döndü. Suriye'ye güvenli şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı 873 bini buldu.

FETÖ MESAJI

(FETÖ) Milli projelerin engellenmesinden siyasi cinayetlere, ajanlıktan terörle mücadelenin sekteye uğratılmasına ihanetlerin gerisinde bu örgüt bulunuyordu.

Emniyet, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe terör örgütleriyle daha etkin mücadele imkanına kavuştuk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizde daha güçlüyüz

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizde daha güçlüyüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Apple User:
    Ya bırak bu işleri milleti kandırdığın yeterli , Suriye de kurulacak yeni yönetimde Pkk yi yani Ypg yi tanıyacağınız gerçeğini anlat bize ,Senin lafontanden masallarına doydu bu Türk milleti 101 15 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    sandik icin gün sayiyoruz 93 6 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    kardesleri geri donuyormus senin kardeslerin bizim kardeslerimiz degil 84 10 Yanıtla
  • 205622:
    kadirildik hey halkım yarın çıkar dersiniz 80 10 Yanıtla
  • sus ceo:
    Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Bir defa daha seçilebilmek için eylem bile yapmaktan aciz PKK ile yapılan kirli ittifakı bu halk görüyor ve biliyor. Milletin asıl sorunu ekonomi ve insanlar açlık sınırının altında yaşıyor. Sanal gündemi bırakın ve yarattığınız ekonomik sıkıntıları giderin. Halk size Apo ile balayı yaşayın, birbirinize iltifat edin, hal hatır sorun diye seçmedi. İnsanların sıkıntılarını gideremiyorsanız bir an önce seçime gidin. 73 6 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Adam sulh için elinden geleni yapıyor şimdi hakkını yememek lazım. Sadece hazımsızlık çekenler var.Güç imanın kendisidir o iman da reiste var. Durmak yok yola devam. 11 56 Yanıtla
  • sus ceo:
    Büyük ülkeler terörist ile pazarlık yapmaz, terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenler ve yok eder. Büyük insanlar teröristleri muhatap almaz. 48 7 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 SENEDE NE MİLLETİ BIRAKTINIZ NEDE ÜLKEYİ SATMADIK NE FABRİKA KOYDUNUZ NE EV ARSA ORTADA ÜLKE KALMADIKİ TERÖRSÜZ YADA TERÖRLÜ OLABİLSİN BIKTIK USANDIK BU MASALLARDAN 47 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    O kadar güzel fabrikalar vardı da neden o dönemde doğan her çocuğun binlerce lira borcu vardı.ımf denen zül klupüne dünya kadar borcumuz vardı.o kadar muhteşem bir dönemdi madem neden hastane,, SSK ve benzeri devlet kapılarında kilometrelerce kuyruk vardı.gerçekleri öğrenmek çok zor değil eski türk filmerini izleyin o dönemin sorunlarını anlatan bir sürü film var. hatta Kemal Sunal'ın dahi var .sizler eleştirirken yakın tarihimizin gerçeklerini önce iyi araştırın. kıyaslayın bakalım o zaman mı iyidi,şimdiki zaman mı.... 6 30 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bunun başarıya ulaşması için chp nin tümü mhp ve dem partilerinden çakma ve vicdansız siyasetçileri siyaseten atıp o şekil başarıya ulaşır diye düşünüyom 3 22 Yanıtla
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