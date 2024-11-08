Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Trump'ın savaşları sonlandırma konusunda adım atacağına da inandığını ifade etti.

08.11.2024 15:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'ı hatırlattıklarını ifade etti.

"Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz." diyen Erdoğan, Trump'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inandığını belirtti.

ERDOĞAN, TRUMP'I TEBRİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez ABD başkanlığına seçilen Trump'ı telefonla arayarak tebrik etmişti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump\'tan ilk isteği

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    Sayın Erdoğan kayyum atamaları durdurulsun mülteciler geri gönderilsin ekonomi düzelsin 10 sene daha cumhurbaşkanımız olarak kalın bizde bunu çok istiyoruz yolunuz açık olsun 48 32 Yanıtla
  • Samet Hanlı:
    Dünya lideri sen değil misin ? Durdursana savaşı ? 44 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    dostummu papazı vermeseydin Türkiye batıyordu adam takmıyor seni 46 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Trump Seni Es Geçer 27 12 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Yanlış ifadeler Türkiye Cumhuriyeti olarak hiç bir ülke liderinden medet ummamalıyız Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç bir ülkeye gitmemiş hepsi ayağına gelmiş kimseye minnet etmemiştir 19 9 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    kayyum atansın o kanatlar boş durmuyor 5 9 Yanıtla
  • Cosdan:
    Trump ın niyeti Ukrayna savaşını bitirmek.Filistin bence çok umurunda değil 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Halkın da sizden bazı istekleri var zerre kâle alınmıyor. 7 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    He yav tam adamı bu biraz oyalicak kan almaya devem eder 3 3 Yanıtla
  • sezai duran:
    Evet hep beraber ne yapıyoruz ?????????????? 1 0 Yanıtla
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