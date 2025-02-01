Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan'ı görevden aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş de görevden alındı.

01.02.2025 08:56  Güncelleme: 09:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, bazı bakanlıklar ve kurumlarda önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı.

İLLER BANKASINA ATAMA

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Bahameddin Karaköse atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı\'ndaki o ismi görevden aldı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ercan Bey:
    Erdoğan bolu yangını konusunda kararlı. Keşke Bolu belediyesi de dayıoğlunu görevden alsa... 213 136 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Otel yangınının sorumlusu bulunmuş hayırlı olsun yangın Bolu'da görevden alınan kişi Uşak'ta 90 6 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    EŞ ,DOST ,AHBAB İLİŞKİSİ KAMU KURUMLARİNDA OLDUGU MÜDDETÇE BİZ BİR ARPA BOYU YOL KATEDEMEYİZ. ADALET SAGLAYAMAYİZ . BİZDE MAALESEF ETİK,AHLAK,SEREF HAYSİYET,SORUMLULUK BİLİNCİ HİC YOK 91 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    eeee bakan ne olacak duracakmı reis 6 0 Yanıtla
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