Üçüncü Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi İstanbul da yapılacak - Son Dakika

Üçüncü Türkiye- Afrika ortaklık zirvesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da icra edilecektir. Zirve, 16 Aralık günü düzenlenecek yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başlayacak, 17 Aralık'ta gerçekleşecek Dışişleri Bakanları toplantısıyla devam edecektir. Aynı gün ayrıca, ilgili Bakanlar düzeyinde sağlık, eğitim ve tarım konulu eş-zamanlı oturumlar gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamada, "Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini temin edecek Üçüncü Zirve'nin teması, 'Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık' olarak belirlenmiştir. Zirvede kabul edilmesi öngörülen Bildiri, Eylem Planı ve Ortak Uygulama Raporu'yla, 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler dahil, Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere bir sonraki Zirve'ye kadarki dönem için yön verilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacaklardır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA