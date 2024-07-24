Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz" dedi.

24.07.2024 12:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; " Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz. Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasbedilen hakları için de geçerlidir. Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Ana vatan ve garantör ülke olarak Barış Harekatı'nın yıldönümünde tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk.

KIBRIS'TAKİ TÖRENLERE CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN KATILMASI

Lefkoşa'da sergilenen birlikteliğin başta terörle mücadelede olmak üzere milli meselelerde sürdürülmesini temenni ediyorum.

"KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZDE GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

"ENFLASYONDA EN KÖTÜ TABLOYU GERİDE BIRAKTIĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek aynısını yine başaracağız. Muhalefet havanda su dövmektedir. Moody's'in 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.

"3-4 KEZ ZAM YAPTIKLARI HİZMETLERİN FİYATLARINI DÜŞÜRSÜNLER"

Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

"BAKANLIĞIMIZ BORÇLARIN TAHSİLİNE BAŞLAYACAK"

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.Öyle 25 kuruşa simit yok.

"EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 78 İLA 86 ORANINDA ARTIŞA GİTMİŞ DURUMDAYIZ"

Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayım, sorunların çözümü için tüm kurumlarımız seferber. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır. Depremin 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça, politikalarımız sonuç verdikçe ortaya çıkan ilave kaynağı başta emekliler, halkımızın emrine sunacağız.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanı hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu köpekler çocuklara yaşlılara başka hayvanlara saldırıyorlar, trafik kazalarına sebep oluyorlar. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor. Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanı hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu köpekler çocuklara yaşlılara başka hayvanlara saldırıyorlar, trafik kazalarına sebep oluyorlar. Müdahale edilmekdikçe sorun daha da büyüyor. Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Bizim bu isteklere sessiz tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir. Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır.

"SAHİPLENME KAMPANYAMIZA GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUZ"

Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üzerine yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Değil insana herhangi bir canlıya karşı yüreğinde merhamet olan biri kalkıp da o densizliği yapamaz. Yüreği yaralı anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler? Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce Genel Kurul'un takdirine sunacak orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Tüm hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."

Erdoğan: Türkiye\'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

AK Parti, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • deniz beştaş: senden merhamet bekliyen tek kişi bahçelidir başka yok 58 69 Yanıtla
    ferhat eser: saygılı ol ahlaklı ol verilen kararı Türkiye destekliyor deniz hanım 33 18 Ahmet Çak: Ülkücü hareket kimseden merhamet dilemez diletmez 8 7 Selcuk Kaykısız: Ferhat tüm türkiye ayakda onları dışardan mı getirdik laf olsun diye yorum yapıyonua bem sana ne desem az 5 6 Ahmet Çak: deniz hanım erkek ismide olabilir lütfen kırmayalım 1 0
  • Emre Aytekin: Yoksulluk açlık hayat pahalılıgıda var onları duyunca neden 40 takla atıyorsun milletin hayat mutlulugunu elinden aldınız bahçeniz çiçek görmesin inşallah 45 26 Yanıtla
  • Hakan Celenk: Evet bu ciddi bir sorun,yaşlı insanlar evlerine gidemez oldu.Tabi uyutulsun da demiyorum ama bi çözüm bulunması şart! 61 8 Yanıtla
  • ibrahim seven: Bir şekilde çözüm bulunsun artık cocuklara karşı çok agresif köpekler yolda yürüyemez olduk 47 13 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: sokakları güvenilir hale getirin nasıl yaparsanız yapın lastik gibi uzatmaya'da gerek yok acil çözüm bekleyen önemli bir sorun.? 19 11 Yanıtla
  • Suat sayılgan: Çocukları okula gönderemez olduk sürü halinde geziyorlar birinin havlaması yetiyor.. Güvenli sokaklar istiyoruz.... 17 13 Yanıtla
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12:58 Erdoğan: Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
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