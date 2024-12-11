Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkarılan yargı reformu yasa paketleri ile Türkiye'de işkenceye son verdiklerini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

11.12.2024 16:29  Güncelleme: 16:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE İŞKENCEYE BİZ SON VERDİK"

Konuşmasının bir bölümünde iktidarı döneminde geçmişte çıkarılan yargı reformu yasa paketlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Yargı reformu yasa paketleri ile, insan hakları eylem planları ile yargı sistemimizi tahkim ettik. Güç ve güven tazeledik. Türkiye'de işkenceye biz son verdik. Tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak uygulamaları hayata geçirdik. İnşallah bundan sonrada 85 milyonunun özgürlük alanlarının gerçekleştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN TUNÇ DA PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Tunç, Erdoğan'ı da etiketlediği paylaşımına şu sözlerini not düştü: "Yargı reformu yasa paketleriyle, insan hakları eylem planlarıyla, yargı reformu strateji belgeleriyle yargı ve adalet sistemimizi tahkim ettik. Güç ve güven tazeledik. Bundan sonra da 85 milyonun tamamının özgürlük alanlarını genişletecek nice çalışmayı milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'de işkenceye biz son verdik

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yunus Gören:
    Hadi cıksın laik ciler yoktu zaten desin chp döneminde en büyük işkenceler yapıldı bunu bilmeyen gitsin ülkeden 17 44 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Türkiye'ye buzdolabını biz getirdik dediği günden beri söylediği her şey komik geliyor :) 41 13 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    krediniz halkta bitti artık ne yapsanız boş yepyeni bir dönem istiyoruz 33 12 Yanıtla
  • Hanefi Çukur:
    partici falan değilim ama doğuda yaşayan biri olarak. 90 li yılları hatırlayan bilir. işkenceleri faili meçhul cinayetlerin. Adam doğru söylüyor. 15 20 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    fakirin cezasini onayip hapse atmak, yandasj ceza evinin kapisina koymamak, zenignin borcunu silip fakire yuklemek, zengin ve gakir arasinda okul, hastane farki yaratmak da iskencedir 30 5 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    Emekli dusmanlslnlz ilk secimde gideceksiniz 20 10 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    en büyük işkence akp zamanında oldu vatandaşa emekliye işciye hayatın işkencesini yaşatıp intanar etmelerine sebeb oldular 9 6 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Çok değil daha üzgün önce sizi protesto edenleri dinlemediniz heralde 10 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    doğru söze itiraz edilmez 6 5 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Reis bizi şaşırtıyor sun 9 1 Yanıtla
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